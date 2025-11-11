TP.HCM hỗ trợ nhân dân TP Huế 20 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ 11/11/2025 18:08

Chiều 11-11, Đoàn công tác TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã trao 20 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân TP Huế khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra năm 2025.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao 20 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân TP Huế khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra năm 2025.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại TP Huế.

Ông Lộc khẳng định, tình cảm và sự hỗ trợ này thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM hướng về đồng bào miền Trung, góp phần giúp nhân dân TP Huế sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mong muốn, thông qua sự hỗ trợ này, hai địa phương sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình, đồng hành trong công tác an sinh xã hội.

Ông Lộc tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, TP Huế sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục phát triển xứng đáng với vị thế trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo TP Huế, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Ông Tài cho biết, ngay sau đợt thiên tai, TP Huế đã tập trung huy động các lực lượng để khắc phục hậu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống nhân dân. Nguồn hỗ trợ của TP.HCM là sự động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Huế tiếp tục vượt qua khó khăn.

Tại buổi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đã trao chứng nhận "Tấm lòng vàng" cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp này.