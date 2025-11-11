Báo Pháp Luật TP HCM trao tiền hỗ trợ 100 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở Huế 11/11/2025 15:26

Trưa 11-11, trong khuôn khổ Chương trình "Thương lắm miền Trung ơi", Báo Pháp Luật TP.HCM đã về vùng rốn lũ thôn Xuân Tùy (xã Đan Điền, TP Huế) để trao tiền hỗ trợ cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Đại diện Báo Pháp Luật TP HCM và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Đan Điền (TP Huế) trao tiền hỗ trợ người dân thôn Xuân Tùy.

Oằn mình hơn 20 ngày trong ba đợt lụt

Chỉ mới hai ngày nay, con đường vào thôn Xuân Tùy mới khô ráo trở lại. Suốt hơn 20 ngày qua, người dân nơi đây phải "làm bạn" với ghe đò, bì bõm trong dòng nước bạc.

Cũng như nhiều làng quê ở Huế, Xuân Tùy vừa trải qua liên tiếp ba đợt mưa lụt kéo dài. Trong khi nhiều địa phương khác đã khô ráo, bắt tay tái thiết cuộc sống, thì người dân Xuân Tùy vẫn ngâm mình trong nước.

Ông Phạm Văn Hà, Trưởng thôn Xuân Tùy (bên phải) có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân đến nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc báo Pháp Luật TP HCM.

Tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Xuân Tùy, bà Phạm Thị Hòa (55 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại trận lũ lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến cuộc sống của mọi người trong thôn bị đảo lộn.

"Ba đợt lụt này, nước ngập cả làng. Đa số nhà người dân chúng tôi đều bị ngập lụt, nhiều nhà nước ngấp nghé cửa sổ. Nước ngâm trong nhà, điện cúp, cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn" - bà Hòa chia sẻ.

Bà Hòa cho biết, đợt mưa lụt kéo dài liên tục trong khoảng 20 ngày qua, đã làm toàn bộ rau màu trong vườn chết sạch, xe cộ ngâm nước hư hỏng, gây thiệt hại gần như toàn bộ cho các hộ dân trong thôn.

Nhiều người dân đến Nhà văn hóa cộng đồng thôn Xuân Tùy rất sớm.

Bà Phạm Thị Dưa cũng cho hay, trận lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 khiến nước lên rất nhanh và tràn vào nhà. Bà cùng con dâu phải chật vật dọn dẹp, bưng đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng.

Nước lụt dần rút ra khỏi nhà, người dân lại tranh thủ thời gian lúc nước còn lấp xấp để đẩy bùn non, vệ sinh nhà cửa. Với phương châm "nước rút đến đâu dọn đến đấy", các hộ dân Xuân Tùy đã phải dọn bùn vào nhà 2-3 lần chỉ trong một đợt lụt.

Xúc động trước tình cảm của bạn đọc báo Pháp Luật TP HCM

Khi nhận được quà hỗ trợ từ bạn đọc báo Pháp Luật TP HCM, nhiều người dân tại thôn Xuân Tùy xúc động và gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, bạn đọc báo đã quan tâm chia sẻ với người dân miền Trung.

Bà Dưa cho biết, đối với người dân ở khu vực nông thôn, công việc làm ruộng, nên số tiền báo hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn, giúp người dân mua lương thực, thực phẩm cũng như hạt giống để trồng trọt lại hoa màu.

Đại diện báo Pháp Luật TP HCM trao tiền cho người dân khó khăn, bị ảnh hưởng của mưa lũ tại thôn Xuân Tùy.

Ông Phạm Văn Hà, Trưởng thôn Xuân Tùy, cho biết địa phương là vùng rốn lũ điển hình của Huế, nằm ở hạ du sông Bồ nên nước lũ luôn xuất hiện sớm, kéo dài và rút rất chậm. Đợt lụt này kéo dài hơn 20 ngày, nước chỉ vừa rút hẳn vào ngày hôm qua, khiến đời sống người dân vô cùng khó khăn.

"Nhận tin về kế hoạch thăm hỏi, trao quà của bạn đọc báo, tôi liền phối hợp để lập danh sách 100 hộ khó khăn và thông báo đến bà con, ai nấy cũng vui. Người dân đã đến trước khi đoàn tới cả tiếng đồng hồ để chờ đợi. Món quà này không chỉ là ủng hộ vật chất mà còn sự quan tâm, chia sẻ, động viên tinh thần vô giá đối với người dân nơi đây” – ông Hà nói.