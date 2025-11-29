TP.HCM: Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12 29/11/2025 07:54

(PLO)- Tháng 12, TP.HCM chi trả lương hưu theo kế hoạch, đồng thời bốn tỉnh vùng lũ được nhận gộp ba tháng.

Từ ngày 1-12, BHXH TP.HCM bắt đầu chuyển lương hưu và trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng; với người nhận tiền mặt, bưu điện sẽ chi trả từ ngày 7 đến 25-12.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12.

- Với người nhận qua tài khoản cá nhân: BHXH TP.HCM sẽ chuyển tiền từ ngày làm việc đầu tiên của tháng (tức ngày 1-12-2025)

- Với người nhận bằng tiền mặt:

+ Bưu điện TP.HCM, Bưu điện tỉnh Bình Dương (cũ), Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 7 đến 10-12-2025. Sau đó, tiếp tục chi trả tại các bưu cục của bưu điện trung tâm/huyện từ ngày 11 đến 25-12-2025.