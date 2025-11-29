TP.HCM: Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12

Từ ngày 1-12, BHXH TP.HCM bắt đầu chuyển lương hưu và trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng; với người nhận tiền mặt, bưu điện sẽ chi trả từ ngày 7 đến 25-12.
- Với người nhận qua tài khoản cá nhân: BHXH TP.HCM sẽ chuyển tiền từ ngày làm việc đầu tiên của tháng (tức ngày 1-12-2025)
- Với người nhận bằng tiền mặt:
+ Bưu điện TP.HCM, Bưu điện tỉnh Bình Dương (cũ), Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 7 đến 10-12-2025. Sau đó, tiếp tục chi trả tại các bưu cục của bưu điện trung tâm/huyện từ ngày 11 đến 25-12-2025.
Chi trả gộp 3 tháng lương hưu cho người dân vùng bão lũ
Các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, người hưởng sẽ được nhận gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH.
Cụ thể, chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (gồm tháng 12-2025 và tháng 1 và 2-2026) vào kỳ chi trả tháng 12 với 4 tỉnh nêu trên nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm người tham gia bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh kịp thời.
Ngoài ra bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cấp thuốc từ 60 - 90 ngày cho người mắc bệnh mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt.