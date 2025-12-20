Chủ nhà trọ nộp thuế theo phương pháp kê khai có phải đóng BHXH bắt buộc? 20/12/2025 16:14

(PLO)- Chủ hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, với mức đóng linh hoạt theo thu nhập.

Tôi cho thuê nhà trọ, đóng thuế theo phương pháp kê khai. Cho tôi hỏi tôi có thuộc diện phải đóng BHXH bắt buộc không, nếu có thì mức đóng là bao nhiêu?

Bạn đọc Chaunguyen...@gmail.com

Chủ nhà trọ nộp thuế theo phương pháp kê khai phải đóng BHXH bắt buộc từ 1-7-2025. Ảnh: TRẦN MINH

BHXH TP.HCM trả lời:

Điểm m Điều 2 Luật BHXH năm 2024 quy định: “Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ 1-7-2025”.

Chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng (mức tham chiếu hiện nay là lương cơ sở 2.340.000 đồng).

Chủ hộ kinh doanh có thể lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng một lần hoặc 6 tháng một lần, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo chu kỳ đóng.

Tổng mức đóng BHXH, BHYT của chủ hộ kinh doanh là 29,5% trên mức lương tháng làm căn cứ đóng, trong đó 22% đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, và 4,5% cho BHYT.

Ví dụ:

- Mức đóng thấp nhất: 29,5%×2,34 triệu đồng = 690.300 đồng/tháng.

- Mức đóng cao nhất: 29,5% x 46,8 triệu đồng = 13.806.000 đồng/tháng.