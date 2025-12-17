TP.HCM: Ấm áp chương trình 'Tặng thẻ BHYT năm 2026' 17/12/2025 18:31

(PLO)- Chương trình “Tặng thẻ BHYT năm 2026” nhằm vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người dân khó khăn có điều kiện khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chiều 17-12, BHXH TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Chương trình “Tặng thẻ BHYT năm 2026”, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chương trình nhằm vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người dân khó khăn có điều kiện khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Video: Chương trình “Tặng thẻ BHYT năm 2026”.

Tham dự chương trình có ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cùng đại diện các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm.

Chương trình “Tặng thẻ BHYT năm 2026”. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết chương trình hưởng ứng phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng cảm và trách nhiệm xã hội đối với người yếu thế.

Theo ông Ân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã nhận được sự đồng hành của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong công tác chăm lo thẻ BHYT, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ 858 triệu đồng. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thống nhất với BHXH TP.HCM tổ chức chương trình trao thẻ BHYT năm 2026 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Phan Hồng Ân nhấn mạnh việc trao thẻ BHYT là hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hạn chế nguy cơ nghèo đói do ốm đau, bệnh tật; góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện chủ trương “không ai bị bỏ lại phía sau”.

"Chương trình được triển khai hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã nhận được sự tham gia, đồng hành của 194 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các đơn vị, mạnh thường quân và sự phối hợp của BHXH TP.HCM, góp phần để chương trình diễn ra thành công, lan tỏa truyền thống nhân ái, nghĩa tình của TP.HCM" - ông Ân cho hay.

Người dân khó khăn được tiếp thêm điểm tựa y tế từ thẻ BHYT. Ảnh: TRẦN MINH

Xúc động khi cầm trên tay thẻ BHYT được trao tặng, bà Võ Thị Lệ (ngụ TP.HCM), cho biết nhiều năm nay bà sống chủ yếu bằng những công việc thời vụ, “ai kêu gì làm nấy”, thu nhập bấp bênh, không ổn định.

“Cuộc sống còn lo từng bữa nên tôi không dám nghĩ tới chuyện mua thẻ BHYT. Nay được các cô chú, các đơn vị quan tâm tặng thẻ, tôi mừng lắm, thấy yên tâm hơn nếu chẳng may đau ốm” - bà Lệ chia sẻ, ánh mắt không giấu được niềm vui.

Bà Võ Thị Lệ xúc động khi cầm trên tay thẻ BHYT được trao tặng. Ảnh: TRẦN MINH

Cũng là người mang trong mình nhiều nỗi lo về sức khỏe, ông Phùng Văn Bắc (ngụ TP.HCM) cho biết ông bị bệnh tim từ năm 2016. Trước đây, ông làm nghề hồ để mưu sinh, nhưng từ khi phát bệnh nặng, sức khỏe giảm sút, ông buộc phải nghỉ việc. Hiện nay, ông chỉ có thể phụ vợ buôn bán nhỏ ngoài chợ, thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí khám chữa bệnh luôn là gánh nặng thường trực.

“Có thẻ BHYT trong lúc này đối với tôi là rất quý. Không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn giúp tôi bớt lo lắng, có thêm niềm tin để tiếp tục điều trị bệnh” - ông Bắc bộc bạch.

Ông Phùng Văn Bắc. Ảnh: TRẦN MINH

Những tấm thẻ BHYT được trao không chỉ giúp người dân khó khăn có thêm điểm tựa khi ốm đau, bệnh tật, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng. Qua đó, góp phần củng cố mạng lưới an sinh xã hội và hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.