Hợp đồng 'tên gọi khác' với mức lương dưới 2 triệu: Có phải đóng BHXH?

(PLO)- Mức lương trả dưới 2 triệu đồng/tháng có làm phát sinh nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc là thắc mắc chung của nhiều doanh nghiệp.

Cho tôi hỏi: Doanh nghiệp chi trả lương hằng tháng cho người lao động không trọn thời gian, với mức dưới 2 triệu đồng/tháng và duy trì đều đặn qua các tháng, thì trường hợp này có bắt buộc phải tham gia BHXH hay không?

Hợp đồng 'tên gọi khác' và lương thấp: Khi nào phải đóng BHXH?

BHXH TP.HCM trả lời:

Điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 quy định: "Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên".

Điểm 1 khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 quy định: "Đối tượng quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất".

Điểm đ khoản 1 Điều 31 Luật BHXH 2024 quy định: Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu, hiện nay mức tham chiếu là mức lương cơ sở 2.340.000 đồng.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp trả lương cho nhân viên không trọn thời gian thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo điểm a và điểm 1 khoản 1 Điều 2, tuy nhiên mức lương trả hàng tháng dưới 2 triệu đồng/tháng < 2.340.000 đồng/tháng (thấp hơn mức thấp nhất quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 31 Luật BHXH 2024) thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.