Xô xát giữa đường thì báo công an nơi xảy ra sự việc hay nơi cư trú? 29/12/2025 16:06

(PLO)- Bạn đọc thắc mắc muốn tố giác tội phạm trong một vụ xô xát giữa đường thì cần đến đâu để đảm bảo đúng địa chỉ.

Do không đạt được thoả thuận trong việc mua bán, tôi bị một người đàn ông tên T cùng một số người khác truy sát trên đường phố, nhóm người này liên tục ép xe và dùng một vật nào đó (có thể là cây hoặc gậy) đập vào mui xe của tôi.

Xin hỏi, tôi muốn tố giác cho công an thì cần liên hệ nơi xảy ra sự việc hay nơi cư trú của người đàn ông tên T.

Bạn đọc TD (Đồng Nai)

Luật sư Phan Mậu Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Tố giác tội phạm là quyền của công dân, tiếp nhận tố giác là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc của công an cơ sở.

Luật hiện nay không quy định phải nộp đơn tố giác tại nơi xảy ra vụ việc. Luật cũng không có quy định nào bắt buộc phải nộp tại nơi mà người bị cho là có hành vi vi phạm cư trú. Mà thẩm quyền tiếp nhận thuộc về bất kỳ cơ quan nào liệt kê trong Điều 145 BLTTHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Thẩm quyền điều tra, giải quyết mới được phân định sau đó (theo Điều 163 BLTTHS).

Theo quy định tại Điều 145, Điều 146 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (hướng dẫn bởi Điều, điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS 2015 về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố) thì mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời.

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

"Thẩm quyền của Công an xã, phường, thị trấn, nơi nạn nhân đến đầu tiên phải nhận đơn, không được từ chối. Việc đúng thẩm quyền điều tra hay không là trách nhiệm của cơ quan công an, không phải của người dân.



Nếu không thuộc quyền điều tra, công an phường phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra cấp cao hơn trong thời hạn luật định” - luật sư nói và cho biết tố giác ở đâu trong các cơ quan kể trên cũng được.