Trao 400.000 đồng trước Tết, người dân thêm ấm lòng 01/01/2026 08:10

(PLO)- Việc trao 400.000 đồng trước Tết là sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách..

Ngày 28-12-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Nghị quyết 418/NQ-CP, Đảng, Nhà nước sẽ tặng quà 400.000 đồng/người cho những công dân sau:

- Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công;

- Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 20/2021.

- Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định 176/2025; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Điểm tựa tinh thần quan trọng cho dân

Trao đổi với PV, ông Phạm Đình Thuần (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết ông đã thay mặt mẹ nhận phần quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước. Bà đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu nên sự quan tâm, chăm lo kịp thời từ chính quyền địa phương khiến gia đình ông vô cùng xúc động.

Người dân phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 418/NQ-CP.

﻿Ảnh: HUỲNH THƠ

“Không chỉ được nhận tiền, quà dịp này, hiện nay mẹ tôi còn được hưởng chính sách BHXH miễn phí; trước đó vào dịp Quốc khánh 2-9 gia đình cũng đã được nhận quà. Mẹ tôi rất xúc động trước sự quan tâm, chăm sóc đều đặn, tận tình, chu đáo của chính quyền” - ông Thuần chia sẻ.

Cũng chung niềm vui với gia đình ông Thuần, bà Trần Thị Loan (72 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, hộ nghèo trên địa bàn phường) vui vẻ cho biết thông tin trao quà được phường thông báo kịp thời trên mạng xã hội; nhờ đó bà nắm rõ thời gian, địa điểm và đến nhận đúng hẹn. “Tuổi cao, kinh tế khó khăn, có thêm sự hỗ trợ này tôi mừng lắm. Đây là sự quan tâm, động viên rất lớn đối với những người có hoàn cảnh như tôi” - bà Loan bộc bạch.

Niềm xúc động cũng được ông Nguyễn Quốc Đạo (người khuyết tật, ngụ phường Cầu Kiệu, TP.HCM) chia sẻ khi đón nhận phần quà hỗ trợ ngay tại nhà. Ông Đạo cho biết việc chính quyền mang tiền đến tận nơi không chỉ giúp ông thuận tiện trong sinh hoạt, đi lại mà còn thể hiện sự quan tâm rất cụ thể, gần gũi đối với người khuyết tật.

“Do tôi di chuyển khó khăn nên khi được phường đến tận nhà trao quà, thăm hỏi, tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi cảm nhận rõ Nhà nước luôn quan tâm, không để chúng tôi bị thiệt thòi” - ông Đạo bày tỏ.

Theo ông Đạo, những chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp người khuyết tật có động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

UBND phường Cầu Kiệu, TP.HCM trao tiền hỗ trợ tận nhà cho người dân. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đã hoàn thành chi trả đúng thời hạn, đúng đối tượng

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Diệu Hiền, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Cầu Kiệu, cho biết: Căn cứ Nghị quyết 418/NQ-CP, đồng thời thực hiện Công văn 12303 ngày 29-12-2025 của Sở Nội vụ TP.HCM về việc cung cấp số lượng đối tượng để tổ chức tặng quà, UBND phường Cầu Kiệu đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, nhằm bảo đảm việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời hạn, UBND phường phân công người trực tiếp trao quà đến từng đối tượng thụ hưởng. Việc trao quà được thực hiện tại nhà các trường hợp đủ điều kiện.

“Phường chúng tôi thực hiện việc chi trả trong hai ngày, từ ngày 30 đến trước 17 giờ ngày 31-12-2025, với tổng cộng 574 trường hợp. Công chức phụ trách khu phố phối hợp cùng cảnh sát khu vực và trưởng khu phố đã thực hiện việc trao quà an toàn, đúng quy định” - bà Hiền nói.

Bà Lương Thị Kim Loan, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Sơn Nhất, cho biết: “Đây là sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách. Cảm xúc chung của chúng tôi là xúc động và trách nhiệm, luôn cố gắng để kịp thời chi trả, không gây xáo trộn cho bà con”.

UBND phường đã thông báo đến 33 khu phố trên địa bàn, giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với người phụ trách từng nhóm đối tượng rà soát, lập danh sách; các khu phố tiếp tục phối hợp với phường để đối chiếu, bổ sung trong quá trình thực hiện. Về hình thức chi trả, đối với các trường hợp đã nhận hỗ trợ thường xuyên qua thẻ ATM, phường tiếp tục thực hiện chuyển khoản. Riêng các đối tượng nhận trực tiếp, UBND phường đã bố trí địa điểm chi trả phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân đến nhận.

“Ngày 31-12-2025, người dân đến nhận rất đông, song nhờ sự chuẩn bị chu đáo và kinh nghiệm từ các đợt chi trả trước (như dịp 2-9), việc thực hiện không phát sinh vướng mắc. Ước tính có trên 900 trường hợp nhận hỗ trợ qua thẻ ATM và gần 1.100 trường hợp nhận trực tiếp” - bà Kim Loan nói.