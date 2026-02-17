Lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được 17/02/2026 17:35

(PLO)- Thay mặt Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi tới toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và kiều bào lời thăm hỏi ân cần, tình cảm ấm áp và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ TP và những người con của TP đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài!

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm Ất Tỵ và Xuân mới Bính Ngọ 2026, thay mặt Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và kiều bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, tình cảm ấm áp và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (ngoài cùng bên phải) trao đổi với đại biểu tại buổi chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: LÊ THOA

Năm 2025 vừa qua, đã ghi dấu một chương mới đầy tự hào trong tiến trình phát triển lịch sử của TP mang tên Bác kính yêu. Chúng ta đã hoàn thành thắng lợi việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, để hôm nay, hình hài của một “siêu đô thị” hiện đại đã bắt đầu tỏa sáng.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu của quá trình chuyển đổi, với sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, TP đã nhanh chóng ổn định bộ máy, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tôi biết, đằng sau những con số tăng trưởng, đằng sau diện mạo mới của các xã, phường là những giọt mồ hôi, là sự kiên nhẫn và cả lòng vị tha của nhân dân TP để cùng chính quyền chung tay cho một tương lai rộng mở hơn.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, năm của hình tượng “Thiên Mã” mạnh mẽ và kiêu hãnh, TP chúng ta đứng trước vận hội mới để bứt phá. Với tâm thế chủ động và tư duy quản trị hiện đại, chúng ta quyết tâm biến lợi thế sau sáp nhập thành sức mạnh thực chất để: “Tập trung xây dựng hạ tầng đô thị thông minh, siêu kết nối”; “Đẩy mạnh chuyển đổi số và kinh tế xanh”. Đặc biệt, xây dựng một chính quyền “phục vụ - kiến tạo”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.

Tôi tin tưởng rằng, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người dân TP đều mang trong mình niềm tự hào và khát vọng vươn lên. Sự chung sức, đồng lòng và trí tuệ của quý đồng bào sẽ là động lực quan trọng nhất để TP.HCM tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong không khí phấn khởi của những ngày xuân mới, chúc mỗi gia đình, mỗi người con của TP:

Gia đạo bình an – Tâm hồn thư thái.

Vạn sự hanh thông – Mã đáo thành công!

Chúc Xuân mới Bính Ngọ tràn đầy hy vọng và hạnh phúc!

Chào thân ái và quyết thắng!