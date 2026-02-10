TP.HCM: Ấm áp ngày hội mừng Xuân ở phường Đông Hưng Thuận 10/02/2026 09:03

Tối 9-2, trong không khí vui tươi, rộn ràng những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Xuân với chủ đề “Đông Hưng Thuận chào xuân mới”, đồng thời khai mạc Chợ hoa Tết Bính Ngọ năm 2026.

Phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Xuân với chủ đề “Đông Hưng Thuận chào xuân mới”. Ảnh: TRẦN MINH

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình mừng Đảng, mừng Xuân của địa phương, thu hút đông đảo người dân đến tham dự.

Chương trình thu hút đông đảo người dân đến tham dự. Ảnh: TRẦN MINH

Tham dự chương trình có lãnh đạo phường cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn. Với chủ đề xuyên suốt, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc và sự góp mặt của các nghệ sĩ.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc và sự góp mặt của các nghệ sĩ. Ảnh: TRẦN MINH

Chương trình có sự tham gia của NSND Lệ Thủy; NSƯT Đạo diễn Hạnh Thuý; NSƯT Bảo Trí. Ảnh: TRẦN MINH

Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và mùa xuân; được thể hiện sinh động, tạo nên không khí ấm áp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, cho biết trong không khí rộn ràng, ấm áp của ngày hội “Đông Hưng Thuận chào xuân mới”, việc được gặp gỡ các lão thành cách mạng, cô bác và người dân trên địa bàn là tình cảm rất đáng trân trọng. Theo bà, điều này thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và nét văn hóa gắn bó của phường mỗi độ xuân về.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Thanh cho biết thêm, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân và chào đón những thành tựu đổi mới của đất nước, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó có chương trình tri ân 347 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hỗ trợ 13.214 hộ gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi… với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng, góp phần để mùa xuân năm nay trên địa bàn thêm trọn vẹn, nghĩa tình, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận (đứng giữa) trao quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Ảnh: TRẦN MINH

Song song các hoạt động văn hóa, Công an phường Đông Hưng Thuận gắn bó cùng Nhân dân vui Xuân 2026.

Trong chiều cùng ngày, chương trình khai mạc chợ hoa và đêm nghệ thuật “Đông Hưng Thuận chào Xuân mới 2026” tổ chức tại Công viên 66ha – ngay cạnh trụ sở Công an phường – đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, thưởng thức.

Để chương trình diễn ra an toàn, vui tươi và văn minh, Công an phường Đông Hưng Thuận đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân công cán bộ chiến sĩ và lực lượng an ninh cơ sở trực chốt tại các khu vực trọng điểm. Đặc biệt, Công an phường đã bố trí giữ xe miễn phí ngay trong khuôn viên trụ sở, cử lực lượng an ninh cơ sở phối hợp hướng dẫn, trông coi phương tiện cho người dân đến vui Xuân. Việc làm thiết thực này giúp cho bà con yên tâm tham gia các hoạt động lễ hội và cũng thể hiện được tinh thần phục vụ Nhân dân bằng những hành động cụ thể, gần gũi.

Chương trình “Đông Hưng Thuận chào Xuân mới 2026” tổ chức tại Công viên 66ha – ngay cạnh trụ sở Công an phường. Ảnh: TRẦN MINH

Nhiều người dân khi đến xem chương trình nghệ thuật đã ghé vào khuôn viên trụ sở Công an phường như một điểm dừng chân thân thuộc trong chuyến “du Xuân”, cùng nhau chụp vội những tấm ảnh kỷ niệm đầy niềm vui và trêu đùa với nhau rằng “Tết này sẽ đưa gia đình đến Công an phường Đông Hưng Thuận check in, chụp ảnh, du xuân...”.

Hình ảnh trụ sở Công an trở nên gần gũi, ấm áp giữa không khí rộn ràng ngày Tết. Những nụ cười, cái bắt tay thân tình cùng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ chiến sĩ đã làm cho khoảng cách giữa lực lượng Công an và Nhân dân ngày càng xích lại gần hơn. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã thể hiện sinh động tinh thần thi đua “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Những khoảnh khắc giản dị ấy đã thể hiện sinh động tinh thần thi đua “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất". Ảnh: CA P. Đông Hưng Thuận.