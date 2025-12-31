Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại TP.HCM dịp Tết Dương lịch 2026 31/12/2025 11:20

Căn cứ Văn bản số 12590/TB-BNV ngày 25-12-2025 của Bộ Nội vụ thông báo về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

BHXH TP.HCM thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1-2026.

Theo đó, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1-1-2026 đến hết Chủ nhật ngày 4-1-2026 dương lịch, vì vậy BHXH TP.HCM thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026 trên địa bàn TP.HCM như sau:

- Đối với hình thức tiền mặt: Bưu điện TP.HCM, Bưu điện Trung tâm Bình Dương, Bưu điện Trung tâm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chi trả sáng ngày 10-1-2026 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 12-1-2026 đến hết ngày 25-1-2026 tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/Huyện.

- Đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt: BHXH TP.HCM tổ chức chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 5-1-2026 (ngày làm việc đầu tiên).

BHXH TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân nhằm giảm thời gian đi lại, bảo đảm chi trả nhanh chóng, thuận tiện; đồng thời góp phần triển khai hiệu quả việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện chủ trương chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 149/QĐ-TTg và Quyết định số 1813/QĐ-TTg.