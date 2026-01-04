Lật tẩy chiêu ‘ảo thuật’ đánh tráo tiền của tài xế taxi với du khách 04/01/2026 11:37

(PLO)- Tài xế taxi đã đánh tráo tờ tiền 200.000 đồng thành tờ 10.000 đồng của hai du khách người Hàn Quốc tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tối 3-1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết qua nguồn tin của báo chí và các trang mạng xã hội liên quan đến clip tài xế taxi "làm xiếc" tờ 200.000 đồng thành 10.000 đồng của du khách nước ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần phục vụ cao nhất, các lực lượng nghiệp vụ của đơn vị đã xác định được danh tính tài xế, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người này khai tên N.A.T (34 tuổi, quê xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ, đang tạm trú đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thừa nhận chính là người trong đoạn clip báo chí phản ánh.