Xác định được tài xế taxi 'làm xiếc' hô biến tờ 200.000 đồng của du khách 03/01/2026 21:33

(PLO)- Công an phường Nam Nha Trang đã làm việc với tài xế taxi đã "làm xiếc" tráo tờ 200.000 đồng thành tờ 10.000 của hai du khách người Hàn Quốc.

Tối 3-1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết qua nguồn tin của báo chí và các trang mạng xã hội liên quan đến clip tài xế taxi "làm xiếc" tờ 200.000 đồng thành 10.000 đồng của du khách nước ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần phục vụ cao nhất, các lực lượng nghiệp vụ của đơn vị đã xác định được danh tính tài xế, đưa về trụ sở làm việc.

Clip ghi cảnh ông T tráo tờ tiền 200.000 đồng thành tờ 10.000 đồng của nam du khách.

Tại cơ quan công an, người này khai tên NAT (34 tuổi, quê xã Lạc Thuỷ, tỉnh Phú Thọ, đang tạm trú đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thừa nhận chính là người trong đoạn clip báo chí phản ánh.

Ông T khai thời điểm xảy ra sự việc khoảng đầu tháng 11-2025. Lúc đó, ông ta lái xe biển số tỉnh Phú Thọ chạy dịch vụ, chở hai khách du lịch (một nam, một nữ) người Hàn Quốc. Khi đến trước cổng chợ Đầm thì diễn ra sự việc tráo tiền.

Lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết, vẫn đang tiếp tục làm rõ để xử lý ông T.

Ông T làm việc với cơ quan công an. Ảnh: XH

Như PLO đã thông tin, sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh tài xế taxi ở Nha Trang làm "ảo thuật" biến tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng khi thanh toán cước phí.

Theo nội dung video, xe taxi chở hai du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang.

Lúc này, nam du khách ngồi ghế trước đưa ra tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí. Tài xế taxi nhanh nhẹn dùng tay trái nhận tờ 200.000 đồng, đồng thời tay phải đưa lại tờ 10.000 đồng cho nam du khách và giải thích đưa thiếu.

Hành vi tráo tiền được nữ du khách ngồi sau dùng điện thoại quay lại. Ảnh: XH

Nam tài xế chỉ vào đồng hồ báo cước nói số tiền phải trả là 150.000 đồng và yêu cầu đưa thêm. Lúc này nam du khách đồng ý và lấy lại tờ 10.000 đồng.

Toàn bộ vụ việc được một nữ du khách ngồi dãy ghế phía sau dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: "Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia ở Nha Trang. Nhận 200.000 bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".