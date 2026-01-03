Nhậu từ tối hôm qua, đến chiều hôm sau thuyền trưởng tàu khách vẫn bị phạt 03/01/2026 19:51

(PLO)- Ông T, là thuyền trưởng cano chở khách tham quan vịnh Nha Trang, uống bia với bạn bè từ tối 2-1. Chiều 3-1, khi CSGT kiểm tra thì nồng độ cồn là 0,120mg/l khí thở.

Chiều 3-1, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa, tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật đối với tàu, thuyền đưa đón khách tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang.

Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện ông NNT (44 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) là thuyền trưởng cano chở khách, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,120mg/l khí thở.

Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: TT

Thời điểm kiểm tra, ông T đang cầm lái cano chở nhiều du khách ra tham quan vịnh Nha Trang.

Ông T trình bày, tối 2-1, có sử dụng rượu bia với bạn bè nên trong cơ thể còn nồng độ cồn, dẫn đến vi phạm.

Chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1, cho biết với hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia lái tàu chở khách, theo quy định ông T sẽ bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng, tạm giữ giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng cho đến khi hoàn thành việc nộp phạt.

Ông T làm việc với cơ quan chức năng sau khi bị phát hiện nồng độ cồn ở mức 0,120mg/l khí thở. Ảnh: TT

Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm và phổ biến các quy định về an toàn giao thông đường thủy cho thuyền trưởng, chủ phương tiện; đồng thời sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.