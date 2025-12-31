Công an Hải Phòng cảnh báo chiêu lừa nhận tiền 400.000 đồng dịp Tết 2026 31/12/2025 07:49

(PLO)- Công an TP Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan Nhà nước, lợi dụng thông tin nhận tiền 400.000 đồng dịp Tết 2026 để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đưa ra cảnh báo lừa đảo liên quan đến việc nhận tiền 400.000 đồng dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Công an TP Hải Phòng, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Tuy nhiên, lợi dụng chính sách ý nghĩa này, một số đối tượng xấu đã tung ra nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác để tránh sa bẫy của các đối tượng.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: CA

Các đối tượng nhắm vào tâm lý háo hức của người dân trước chính sách ý nghĩa này, chúng gửi cho người dân các đường link có chứa mã độc thông qua các tin nhắn hoặc cuộc gọi mạo danh là cán bộ của cơ quan nhà nước hỗ trợ người dân nhận quà.

Người dân chỉ cần cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP tài khoản ngân hàng, cài các app (ứng dụng) lạ trên thiết bị thông minh sẽ bị các đối tượng chiếm quyền điều khiển thiết bị từ đó tiếp tục dẫn dụ bị hại thao tác các bước xác thực nhằm chiếm đoạt tiền từ ngân hàng trực tuyến.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hải Phòng khuyến cáo:

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kì ai, không bấm vào các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc đòi hỏi quyền truy cập cao vào hệ thống trên các thiết bị di động thông minh, do các đối tượng cung cấp thông qua môi trường mạng.

Người dân nhận quà của Chính phủ cần thông qua các kênh chính thống như UBND xã, phường nơi cư trú, các cơ quan Nhà nước hoặc hệ thống ngân hàng từ các thông báo chính thức.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.