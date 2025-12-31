Chi tiết những đối tượng được nhận 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026 31/12/2025 19:52

(PLO)- Theo Nghị quyết 418/NQ-CP, đối tượng được nhận 400.000 đồng gồm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hưu trí xã hội, trẻ mồ côi không nơi nương tựa hoặc trong trại trẻ mồ côi...

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Nghị quyết, Đảng, Nhà nước sẽ tặng quà 400.000 đồng/người cho những công dân sau:

- Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công;

- Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 20/2021.

- Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả hai mức quà thì chỉ nhận 1 suất quà.

Nghị quyết cũng yêu cầu hoàn thành việc tặng quà chậm nhất trong ngày 31-12-2025.

Bà Trần Thị Loan, 72 tuổi, hộ nghèo phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM nhận hỗ trợ tại phường chiều 31-12-2025. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đối tượng bảo trợ xã hội



Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP gồm:

Nhận 400.000 đồng thế nào? Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo đảm cân đối nguồn ngân sách trung ương để thực hiện chính sách tặng quà. Giao Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, UBND cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan. Như vậy, người dân sẽ có ba hình thức nhận quà: nhận qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID; nhận trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có); nhận trực tiếp bằng tiền. Trường hợp người dân nhận quà qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID (tương tự dịp Quốc khánh 2-9 mỗi người dân được hỗ trợ 100.000 đồng) cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tại giao diện chính chọn "An sinh xã hội", sau đó nhập passcode để tiếp tục. Bước 2: Chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội. Bước 3: Chọn ngân hàng muốn liên kết. Bước 4: Điền chính xác thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, tích chọn vào ô “Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân”. Ở cuối trang nhấn vào Tiếp tục. Bước 5: Bấm "Gửi thông tin". Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Nhóm 1: Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

- Mồ côi cả cha và mẹ;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nhóm 2 gồm những người thuộc diện nhóm 1 nêu trên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Nhóm 3 là trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

Người dân phường Cầu Kiệu nhận tiền hỗ trợ trong chiều 31-12-2025. Ảnh: HUỲNH THƠ

Nhóm 4 gồm: Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định Nhóm 2 nêu trên (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

Nhóm 5 gồm người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

- Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Nhóm 6: Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

Nhóm 7: Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Nhóm 8: Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Đối tượng hưu trí xã hội

Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định 176/2025 gồm:

Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau: Từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện: không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí theo quy định; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

