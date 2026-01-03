Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê ở TP.HCM 03/01/2026 10:03

(PLO)- Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Thanh Bình về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi người này dùng ly đập vào đầu một cô gái tại quán cà phê.

Ngày 3-1, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình (37 tuổi, ngụ phường Long Phước, TP Thủ Đức cũ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện một clip ghi lại cảnh một cô gái bị hành hung. Sự việc được xác định xảy ra tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ).

Bình hung hãn chửi bới và hành hung cô gái. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã phối hợp cùng Công an phường Long Trường khẩn trương xác minh, truy xét và đưa Bùi Thanh Bình về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai, khoảng 14 giờ ngày 1-1-2026, Bình đi cùng bạn đến quán cà phê trên đường Võ Văn Hát để uống nước. Tại đây, giữa Bình và chị ĐTNKC (17 tuổi, ngụ phường Long Trường) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Công an TP.HCM sau đó bắt khẩn cấp Bình để điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Trong lúc nóng giận, Bình đã cầm ly uống nước đập mạnh vào đầu chị C khiến nạn nhân bị thương tích. Clip ghi lại sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời giám định thương tích của nạn nhân để xử lý nghiêm Bình theo quy định.