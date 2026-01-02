5 quy định mới về ô tô, bằng lái xe có hiệu lực trong năm 2026 02/01/2026 17:03

(PLO)-Từ năm 2026, loạt quy định mới về an toàn trẻ em, vận tải và giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực, chia làm hai mốc 1-1, 1-3 à 1-7.

1. Siết an toàn trẻ em trên xe kinh doanh vận tải

Theo Nghị định 168/2024 quy định về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, từ 1-1-2026, xe kinh doanh vận tải chở trẻ mầm non, học sinh tiểu học, nếu không trang bị dây đai an toàn hoặc ghế phù hợp lứa tuổi, cá nhân sẽ bị phạt 3-4 triệu đồng, đối với tổ chức sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng.

Xe đưa đón trẻ mầm non, học sinh phải có dây an toàn phù hợp. Ảnh: TN

Ngoài ra, tài xế điều khiển xe đưa đón trẻ em, học sinh nhưng không có dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp cũng bị xử phạt riêng, 1-2 triệu đồng.

2. Áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải mới từ 1-3-2026

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 43/2025/QĐ-TTg năm 2025, quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2026.

Siết tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô. Ảnh: TN

Lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ cụ thể như sau:

• Xe ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng Mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1) từ ngày Quyết định 43/2025/QĐ-TTg năm 2025 có hiệu lực thi hành (1-3-2026).

• Xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng Mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2) từ ngày Quyết định 43/2025/QĐ-TTg năm 2025 có hiệu lực thi hành (1-3-2026).

• Xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày Quyết định 43/2025/QĐ-TTg năm 2025 có hiệu lực thi hành (1-3-2026).

• Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1-1-2027.

• Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1-3-2026; áp dụng Mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 1-1-2032.

• Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM áp dụng Mức 5 từ ngày 1-1-2028.

• Từ ngày 1-1-2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

3. Trẻ em không được ngồi ghế trước, phải có thiết bị an toàn

Theo Luật 118/2025 về sửa đổi 10 luật liên quan an ninh, trật tự, từ 1-7-2026, quy định mới về an toàn trẻ em trên ô tô được áp dụng trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe một hàng ghế), đồng thời phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em (đai, ghế trẻ em). Nếu vi phạm những điều này, tài xế sẽ bị phạt 800.000-1.000.000 đồng.

Quy định này không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. So với kế hoạch ban đầu, mốc thời gian đã được lùi 6 tháng nhằm tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp chuẩn bị.

4. Quy định thời gian lái xe mỗi ngày

Lái xe đang thực hiện kích hoạt thời gian lái xe. Ảnh: TN

Theo Luật 118/2025, từ 1-7-2026, quy định giới hạn lái xe tối đa 10 tiếng mỗi ngày đối với tài xế ôtô kinh doanh vận tải sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó, thời gian làm việc của tài xế sẽ áp dụng theo Bộ luật Lao động, với giới hạn không quá 8 tiếng mỗi ngày hoặc 48 tiếng mỗi tuần. Tức là, có thể có ngày tài xế lái tới 10 tiếng, nhưng ngày khác phải giảm để tổng một tuần không quá 48 tiếng.

Luật vẫn giữ quy định lái xe liên tục không quá 4 giờ, nhằm hạn chế rủi ro mất an toàn do mệt mỏi.

5. Nâng hạng giấy phép lái xe cho tài xế

Luật 118/2025 cũng mở rộng phạm vi người được nâng hạng giấy phép lái xe lên CE trong 2026. Giấy phép lái xe hạng CE cấp cho người lái các loại xe ở hạng C kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; ô tô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc.

Cụ thể, từ 1-7-2026, ngoài hạng C như trước đây, người có GPLX hạng D1, D2 và D cũng được đào tạo để nâng lên CE.

Thay đổi này giúp tài xế xe khách, xe buýt (vốn là các bằng lái chữ D) có thể rút ngắn thời gian đào tạo để chuyển sang điều khiển xe đầu kéo, container, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đường dài. Đây là bước đi quan trọng nhằm rút ngắn thời gian đào tạo và giảm áp lực tuyển dụng cho ngành vận tải hàng hóa.