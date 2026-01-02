Phản ứng hành vi khiếm nhã, cô gái bị người đàn ông đánh tét đầu 02/01/2026 11:52

(PLO)- Người đàn ông có hành vi khiếm nhã trong quán cà phê, cô gái lên tiếng phản ứng thì bất ngờ bị người này dùng ly thủy tinh đập vào đầu.

Ngày 2-1-2026, Công an phường Long Trường (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh, điều tra, xử lý vụ việc cô gái bị người đàn ông hành hung, gây thương tích trong quán cà phê trên địa bàn.

Phản ứng hành vi khiếm nhã, cô gái bị người đàn ông đánh tét đầu. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, trưa 1-1-2026, chị ĐNKC (ngụ phường Long Trường) cùng ba người bạn đến một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát để uống nước. Thời điểm này, một người đàn ông đi cùng một phụ nữ cũng vào quán và ngồi gần bàn của nhóm chị C.

Chị C cho biết trong lúc ngồi tại quán, người đàn ông liên tục nhìn về phía chị, có các hành vi bị cho là khiếm nhã như “đá lông nheo”, chu môi phát ra âm thanh. Cảm thấy khó chịu, chị C đã đổi chỗ ngồi để quay lưng lại, song người đàn ông vẫn tiếp tục lặp lại hành động trên.

Chị C phải nhập viện, khâu vết thương hở ở vùng trán. Ảnh: Minh Tâm

Ít phút sau, khi chị C cùng bạn quay lại bàn sau khi đi vệ sinh, người đàn ông tiếp tục có cử chỉ tương tự. Lúc này, chị C tiến đến hỏi lý do thì xảy ra cự cãi. Người đàn ông bất ngờ đứng dậy, chửi bới và dùng ly thủy tinh đập vào đầu chị C, khiến nạn nhân chảy nhiều máu.

Chị C sau đó được đưa đến Bệnh viện Lê Văn Việt sơ cứu, khâu 4 mũi ở vùng trán.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Trường đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai của những người liên quan, trích xuất camera an ninh để làm rõ diễn biến vụ việc. Người đàn ông liên quan cũng đã được mời về trụ sở công an để làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.