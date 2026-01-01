Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung 01/01/2026 19:39

(PLO)- CSGT TP.HCM tổ chức chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có không ít trường hợp vượt mức kịch khung.

Ngày 1-1-2026, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách, qua đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có không ít trường hợp vượt mức kịch khung trong ngày đầu nghỉ Tết dương lịch.

Tạm giữ phương tiện

Tại Đội CSGT Rạch Chiếc, PC08, theo ghi nhận, các tổ công tác được bố trí tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026.

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung. Ảnh: PHẠM HẢI

Lúc 13 giờ 15 phút, tại giao lộ Hoàng Hữu Nam – đường 154 (phường Tăng Nhơn Phú), tổ công tác phát hiện anh NTL (42 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy anh L vi phạm ở mức 0,488 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực vòng xoay cầu vượt Linh Xuân, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh PĐT (48 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, anh T vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,624 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện.

Tổ công tác phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại vòng xoay cầu vượt Linh Xuân. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến hơn 15 giờ, trên tuyến đường Hoàng Hữu Nam, khi đến trước số 319 Hoàng Hữu Nam, tổ tuần tra phát hiện ông MVT (54 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy ông T có nồng độ cồn 0,450 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung; đồng thời không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Làm việc với lực lượng chức năng, ông T cho biết do được nghỉ Tết Dương lịch, bạn bè rủ đi nhậu, nghĩ nhà gần nên chủ quan uống khoảng bốn lon bia rồi điều khiển xe về.

Ông MVT (54 tuổi, quê Cần Thơ) có nồng độ cồn 0,450 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung. Ảnh: PHẠM HẢI

“Bình thường tôi nhậu không đi xe máy, hôm nay qua nhà người em chơi thì mọi người rủ nên tôi có uống bốn lon, sau đó điều khiển xe về thì bị CSGT thổi phạt. Sau lần này, tôi sẽ rút kinh nghiệm”- ông T trấn an.

Mức vi phạm nồng độ cồn của ông MVT (54 tuổi, quê Cần Thơ). Ảnh: PHẠM HẢI

Với hành vi trên, ông T bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 9 triệu đồng và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT cũng ra quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ Tết Dương lịch. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong chiều cùng ngày, các tổ công tác tiếp tục phát hiện và xử lý thêm nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác trên địa bàn.

Huy động 100% quân số

Trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng PC08, Công an TP.HCM, cho biết nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch 2026, đơn vị đã huy động 100% quân số, phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn thành phố.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng PC08, Công an TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo thượng tá Bình, lực lượng CSGT sẽ tổ chức chốt chặn kết hợp tuần tra lưu động trên các tuyến giao thông trọng điểm, kịp thời phân luồng, hạn chế ùn tắc tại các cửa ngõ, giao lộ lớn.

Đặc biệt, PC08 phối hợp Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, đồng thời sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, chủ động điều tiết giao thông.

Cùng đó, lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ; kiểm tra, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định.

Vào ban đêm trong các ngày nghỉ lễ, CSGT sẽ phối hợp công an địa phương tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.