Người nước ngoài là thành viên HĐQT có phải đóng BHXH bắt buộc tại Việt Nam? 21/12/2025 16:13

(PLO)- Luật BHXH 2024 quy định người nước ngoài không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp Việt Nam sẽ không đóng BHXH bắt buộc.

Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị công ty tại Việt Nam, không có hợp đồng lao động, hưởng chi phí từ công ty chủ quản tại nước sở tại. Trường hợp này có phải tham gia BHXH bắt buộc hay không?

BHXH TP.HCM trả lời:

Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH 2024 quy định: “Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau đây:

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Tại thời điểm giao kết hợp đồng lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động;

- Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác”.

Như vậy đối chiếu theo quy định trên, người lao động là người nước ngoài nếu không có hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.