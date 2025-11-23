Người tham gia BHXH tự nguyện cần làm gì để được hưởng lương hưu? 23/11/2025 09:55

(PLO)- Nhiều người tham gia BHXH tự nguyện chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu băn khoăn về thủ tục nhận lương hưu; dưới đây là hướng dẫn ngắn gọn theo quy định mới.

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi về thủ tục hưởng lương hưu khi tham gia BHXH tự nguyện. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về điều kiện, hồ sơ và quy trình thực hiện để người dân dễ dàng tiếp cận chế độ hưu trí.

Theo Quyết định số 863/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể thực hiện trình tự, thủ tục sau để đăng ký nhận lương hưu.

Trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, người lao động cần nộp hồ sơ quy định cho cơ quan BHXH. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối tượng áp dụng

NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.

Người bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện trước ngày 1-1-2021; có từ đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện trở lên; và đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện, người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nộp hồ sơ quy định cho cơ quan BHXH.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày (không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người đề nghị hưởng lương hưu, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Người tham gia BHXH tự nguyện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Thành phần hồ sơ: Sổ BHXH; Văn bản đề nghị hưởng lương hưu.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định - không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hằng tháng.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định của BHXH Việt Nam.