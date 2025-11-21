TP.HCM: Khẩn trương rà soát để cấp thẻ BHYT miễn phí cho người cao tuổi 21/11/2025 15:10

(PLO)- TP.HCM hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn.

Mới đây, BHXH TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu đề nghị phối hợp triển khai Nghị quyết 56/2025 của HĐND TP.HCM về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn TP, chưa được hưởng hỗ trợ từ chính sách khác.

Ngày 14-11-2025, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết 56 quy định mức hỗ trợ BHYT cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn. Theo đó, ngân sách thành phố sẽ chi trả toàn bộ mức đóng BHYT cho nhóm người từ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đáp ứng điều kiện theo quy định.

TP.HCM hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố.

Để triển khai kịp thời Nghị quyết, BHXH TP.HCM đề nghị UBND các xã, phường phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với UBND các phường chưa cung cấp danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn cho cơ quan BHXH, khẩn trương lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về BHXH cơ sở trước ngày 25-11-2025.

Căn cứ danh sách (dữ liệu) người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi do UBND phường cung cấp cho BHXH cơ sở, BHXH cơ sở sẽ rà soát lập thành 03 danh sách (dữ liệu) và gửi về cho UBND phường:

Danh sách 1: Người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa tham gia BHYT hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ BHYT hết hạn.

Danh sách 2: Người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đã tham gia BHYT theo nhóm BHYT hộ gia đình còn giá trị sử dụng.

Danh sách 3: Người dân từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đã tham gia BHYT theo nhóm đối tượng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác (không thuộc đối tượng cấp thẻ BHYT theo Nghị quyết số 56).

Cụ thể, đối với trường hợp chưa tham gia BHYT hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ BHYT đã hết hạn (Danh sách 1). UBND phường căn cứ Danh sách 1 do cơ quan BHXH chuyển về: rà soát phối hợp với công an phường lập danh sách người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi đăng ký thường trú trên địa bàn phường (chưa được hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác) gửi về cơ quan BHXH trước ngày 30-11-2025 để kịp thời cấp thẻ BHYT cho người dân.

Trường hợp trong Danh sách 1 chưa có mã số BHXH thì liên hệ người dân cung cấp CCCD để cơ quan BHXH cấp mã số BHXH cho người tham gia.

Người chưa có thẻ BHYT hoặc thẻ cũ hết hạn quá 03 tháng thì thẻ mới có giá trị từ ngày 14-12-2025 (do được cấp thẻ BHYT hộ gia đình) thu tiền ngân sách từ tháng 12-2025. Người có thẻ BHYT hết hạn dưới 3 tháng sẽ được khôi phục quyền lợi liên tục từ 14-11-2025, và ngân sách chi trả phần đóng từ tháng 11-2025.

Đối với trường hợp đang tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình, thẻ còn giá trị sử dụng (Danh sách 2).



UBND phường căn cứ Danh sách 2 do cơ quan BHXH chuyển về đối với người dân hết hạn thẻ cũ hàng tháng để rà soát phối hợp với công an phường lập danh sách người từ đủ 65 tuổi có thẻ BHYT hết giá trị sử dụng gửi cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho người dân.

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng liền kề ngày thẻ BHYT hộ gia đình hết hạn sử dụng thu tiền ngân sách từ ngày 01 của tháng thẻ có giá trị sử dụng.

Ví dụ: Ông A đã đủ 65 tuổi và có thẻ BHYT hộ gia đình từ ngày 21-11-2024 đến hết ngày 20-11-2025 thì thẻ BHYT cấp theo đối tượng Nghị quyết số 56 có giá trị sử dụng từ ngày 21-11-2025.

Lưu ý: Để thẻ BHYT có giá trị tiếp nối với giá trị thẻ BHYT hộ gia đình, UBND phường lập danh sách gửi cơ quan BHXH trước ít nhất 10 ngày.

Đối với trường hợp người dân đủ 65 tuổi sau thời điểm Nghị quyết số 56 có hiệu lực. Hàng tháng, UBND phường rà soát, phối hợp với Công an phường hoặc người dân, kịp thời lập danh sách người dân đủ 65 tuổi của tháng tiếp theo gửi về cơ quan BHXH trước ngày 10 để cấp thẻ BHYT cho người dân có giá trị từ ngày liền kề người dân đủ 65 tuổi hoặc có giá trị liền kề từ ngày thẻ BHYT cũ hết giá trị sau thời điểm người dân đủ 65 tuổi.



BHXH TP.HCM đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố phối hợp, thực hiện.