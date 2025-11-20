TP.HCM: 36 doanh nghiệp bị xử phạt hành chính do chậm đóng BHXH, BHYT 20/11/2025 10:38

(PLO)- BHXH TP.HCM vừa có thông báo danh sách các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính do chậm đóng BHXH, BHYT, số liệu tính đến ngày 19-11-2025.

Ngày 20-11, BHXH TP.HCM cho biết tính đến ngày 19-11-2025, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 36 doanh nghiệp do chậm đóng BHXH, BHYT cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền lớn, gồm: Công ty Cổ Phần Goody Group (bị phạt 165 triệu đồng); Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương (bị phạt 158 triệu đồng); Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thiên Thành (bị phạt 158 triệu đồng); Công Ty Tnhh Digital Power Media (bị phạt hơn 157 triệu đồng)...

Trước đó, BHXH TP.HCM cũng đã công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm nhằm tăng tính minh bạch và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm trong cộng đồng doanh nghiệp.