TP.HCM: 36 doanh nghiệp bị xử phạt hành chính do chậm đóng BHXH, BHYT

Ngày 20-11, BHXH TP.HCM cho biết tính đến ngày 19-11-2025, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 36 doanh nghiệp do chậm đóng BHXH, BHYT cho người lao động.
Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt với số tiền lớn, gồm: Công ty Cổ Phần Goody Group (bị phạt 165 triệu đồng); Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương (bị phạt 158 triệu đồng); Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thiên Thành (bị phạt 158 triệu đồng); Công Ty Tnhh Digital Power Media (bị phạt hơn 157 triệu đồng)...
Trước đó, BHXH TP.HCM cũng đã công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm nhằm tăng tính minh bạch và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm trong cộng đồng doanh nghiệp.
|STT
|Mã đơn vị
|TÊN ĐƠN VỊ
|ĐỊA CHỈ
|SỐ QĐ XỬ PHẠT
|NGÀY QĐ XỬ PHẠT
|SỐ TIỀN CHẬM ĐÓNG (ĐỒNG)
|SỐ TIỀN XỬ PHẠT (ĐỒNG)
|1
|TJ3409J
|Công Ty TNHH Huy Bảo Tín
|199 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
|333
|29/04/2025
|144.580.395
|39.056.610
|2
|TW3316G
|CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI MINH SANG
|167/35B Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
|355
|06/05/2025
|141.958.925
|31.621.060
|3
|TW4645G
|CÔNG TY CỔ PHẦN GCW
|A4 đường D4, Phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM
|372
|08/05/2025
|187.118.039
|52.950.432
|4
|TG8286G
|Công ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Victoria
|403 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM
|1.712
|06/05/2025
|1.341.326.792
|153.000.000
|5
|TG4717G
|CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH AN
|529 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong Quận 7, TP.HCM
|386
|08/05/2025
|77.589.640
|23.949.202
|6
|TG8445G
|Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Quản Lý Bất Động Sản Cpg
|15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
|1.725
|06/05/2025
|1.049.213.781
|154.000.000
|7
|TG1804G
|Công ty TNHH Môi Trường Việt-Nhật
|Văn Phòng Thuộc Tầng 5, Khu Nhà Xưởng Văn Phòng Tiêu Chuẩn, Lô D.01, Đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
|1.768
|07/05/2025
|286.983.563
|78.484.688
|8
|TG5983G
|Công ty Cổ Phần Du Lịch - Vận Tải Mai Group
|57A Đường Số 1, Kp 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM
|1.767
|07/05/2025
|973.712.946
|158.000.000
|9
|TV9761V
|CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SONG PHI
|23/25 Đường Nguyễn Văn Yến, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TP.HCM
|1.740
|07/05/2025
|296.369.831
|72.519.209
|10
|TV6490V
|Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Winam
|Số 226/4A Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
|312
|25/04/2025
|211.452.750
|52.824.776
|11
|TV2013V
|Cty TNHH SXTMDV Phú Danh
|8A Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
|431
|12/05/2025
|143.643.491
|37.861.534
|12
|TW1544J
|Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Bảo
|7A/114 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
|519
|14/05/2025
|154.988.396
|45.564.986
|13
|TJ9897J
|Công Ty Cổ Phần truyền thông Medihub
|58/10 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
|1.741
|07/05/2025
|675.026.580
|154.000.000
|14
|TY4827Y
|Công Ty CP TM DV Và Đầu Tư Âu Mỹ
|408 đường 7A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM
|528
|15/05/2025
|197.602.823
|59.973.744
|15
|TW1911M
|CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT
|32 Đường số 17, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
|578
|23/05/2025
|1.000.160.178
|31.043.248
|16
|TM2446M
|CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THUẬN PHÁT ĐẠT
|102/21/11 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP.HCM
|2.208
|29/05/2025
|562.643.207
|130.451.718
|17
|TW7214C
|Công Ty Tnhh Digital Power Media
|Tầng 15, Số 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM
|2.218
|29/05/2025
|595.241.328
|157.856.704
|18
|TW0804C
|Công Ty Cổ Phần Goody Group
|139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
|2.243
|30/05/2025
|979.336.003
|165.000.000
|19
|TD0714D
|Văn phòng Công chứng Hội Nhập
|230 đường 48, Phường 2, Quận 4, TP.HCM
|2.247
|02/06/2025
|382.364.740
|101.319.377
|20
|TI5250I
|Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Thiên Thành
|743 đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM
|3.004
|16/06/2025
|1.020.062.352
|158.000.000
|21
|TO5577O
|Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương
|162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
|2.164
|26/05/2025
|3.900.242.294
|158.000.000
|22
|TO5222O
|Công Ty Cổ Phần Đ.H.C
|Tầng 6, số 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
|2.217
|29/05/2025
|1.606.239.021
|157.000.000
|23
|TW1717O
|Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khánh Long Land
|84 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
|3.003
|16/06/2025
|472.037.085
|128.988.345
|24
|YN0295O
|Công Ty TNHH Ywmobile VN
|Tầng 3, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
|3.002
|16/06/2025
|491.291.211
|134.024.226
|25
|TOB762O
|CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 34 BẠCH ĐẰNG
|32-32B-34-34A Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
|2.216
|29/05/2025
|333.883.767
|89.192.362
|26
|TG3370G
|CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
|C20 KDC Jamona, Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
|554
|16/05/2025
|120.077.148
|36.196.054
|27
|TD1098D
|Công ty TNHH TM DV kỹ thuật Việt
|Số 212 Khánh Hội, Phường 06, Quận 4, TP.HCM
|363
|07/05/2025
|100.049.045
|30.013.242
|28
|TV1333V
|Công ty Cổ phần Trung Tâm Y Khoa Thành Công
|36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân phú, TP.HCM
|73
|03/07/2025
|100.099.800
|31.026.946
|29
|TW0549J
|Công ty Cổ Phần Bất Động Sản COMMONWEALTH PROPERTIES
|Tầng 10 Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, Phường 12, Quận 10 (chuyển thành Phường Hòa Hưng), TP.HCM
|23
|01/08/2025
|48.541.415
|16.106.182
|30
|TAI179A
|Công ty Cổ phần DRONELIGHTSHOW SMT
|68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|80
|27/08/2025
|146.332.978
|39.616.070
|31
|TW0297A
|Công ty TNHH Thương mại Vạn Lộc Xuân
|214/C63 Nguyễn Trãi, Phường Cầu ông Lãnh, TP.HCM
|92
|03/09/2025
|213.397.619
|58.570.211
|32
|TW9183A
|Công Ty TNHH Thương Mại Lucky Vina
|Tầng 1, Tòa Nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
|1.866
|13/05/2025
|762.613.375
|153.000.000
|33
|TA9586A
|Công ty TNHH An Điền Phát
|Tầng 3, toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao,Quận 1, TP.HCM
|1.867
|13/05/2025
|393.754.688
|100.944.901
|34
|TW9569O
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ASAP Logistics
|14/1/7B Văn Chung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
|34
|07/08/2025
|150.733.176
|43.697.957
|35
|TOA424O
|Công ty TNHH Vận tải Xây dựng và San lấp mặt bằng Lộc Thịnh Phát
|133A Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM
|31
|06/08/2025
|163.296.702
|48.090.109
|36
|TO3118O
|Công Ty TNHH Hoàn Cầu Việt
|11 Đường C27, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM
|25
|01/08/2025
|83.111.331
|22.486.757