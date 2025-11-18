Nghỉ ốm được hưởng dưỡng sức khi nào? 18/11/2025 11:00

(PLO)- Người lao động chỉ được hưởng dưỡng sức sau ốm đau khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian nghỉ ốm và tình trạng phục hồi sức khỏe.

Thời gian qua, nhiều người lao động (NLĐ) hiểu chưa đúng về điều kiện được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau. Đây là quyền lợi quan trọng nhưng không phải ai nghỉ ốm cũng được giải quyết, mà phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Về vấn đề trên, BHXH cơ sở Hạnh Thông, TP.HCM, cho biết Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định cụ thể về việc xác định thời gian hưởng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau.

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau là chính sách giúp NLĐ có thêm thời gian hồi phục sau khi đã điều trị bệnh nhưng sức khỏe chưa ổn định. Tuy nhiên, không phải ai nghỉ ốm cũng được hưởng. Để được giải quyết chế độ này, NLĐ cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định.

Người lao động chỉ được hưởng dưỡng sức sau ốm đau khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian nghỉ ốm và tình trạng phục hồi sức khỏe. Ảnh: TRẦN MINH

Nghỉ ốm từ 30 ngày trở lên trong một năm

Theo quy định, NLĐ chỉ được xem xét hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe nếu đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm (từ 1-1 đến 31-12). Đây là điều kiện tiên quyết, nhằm đảm bảo chế độ chỉ áp dụng với những trường hợp sức khỏe bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong thời gian 30 ngày kể từ khi hết thời gian nghỉ ốm

Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe chưa phục hồi thì NLĐ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 10 ngày trong một năm, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia BHXH của NLĐ.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định; trường hợp hai bên có ý kiến khác nhau thì NSDLĐ quyết định số ngày nghỉ trên cơ sở đề nghị của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, trường hợp NSDLĐ chưa có công đoàn cơ sở thì do NSDLĐ quyết định.

Xác định số ngày nghỉ dưỡng sức tối đa theo lần ốm đau cuối cùng

Việc xác định thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa được căn cứ theo lần nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau cuối cùng của NLĐ trước khi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày hoặc ốm đau do phải phẫu thuật hoặc ốm đau khác.

- 10 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày.

- 07 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật.

- 05 ngày đối với trường hợp khác.

Mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau bằng 30% mức tham chiếu.

Hiện mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở (là 2.340.000 đồng/tháng). Theo đó, tiền trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày là 702.000 đồng.

Như vậy, với từng trường hợp cụ thể, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau của NLĐ tương ứng với số ngày nghỉ cụ thể đã nêu ở trên có thể tính như sau:

Tình trạng bệnh đã điều trị

Thời gian nghỉ

Mức hưởng (VNĐ)

Ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

10 ngày

7.020.000 đồng

Ốm đau do phẫu thuật

7 ngày

4.914.000 đồng

Trường hợp ốm đau khác

5 ngày

3.510.000 đồng



Các trường hợp không được hưởng dưỡng sức sau ốm đau

NLĐ không được hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau trong các trường hợp sau:

- Đang nghỉ hằng năm.

- Nghỉ việc riêng.

- Nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động.

- Nghỉ hưởng nguyên lương theo pháp luật chuyên ngành khác.

- Người lao động không nghỉ việc, vẫn đi làm bình thường.

NLĐ nên lưu ý ghi nhận đầy đủ thời gian nghỉ ốm trong năm, đồng thời trao đổi với bộ phận nhân sự ngay khi sức khỏe chưa hồi phục sau điều trị. Việc nắm rõ điều kiện sẽ giúp bảo đảm quyền lợi, tránh trường hợp đủ tiêu chuẩn nhưng lại bị bỏ sót do thiếu thông tin hoặc hiểu sai quy định.