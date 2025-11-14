Chiêu lừa mới: Mạo danh BHXH 'hỗ trợ 100% BHYT' 14/11/2025 15:30

(PLO)- Hàng loạt giấy mời giả mạo BHXH xuất hiện với thủ đoạn tinh vi, khiến nhiều người dân hoang mang và có nguy cơ mất thông tin cá nhân.

BHXH Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, BHXH Việt Nam liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả mạo cán bộ, con dấu và giấy tờ của hệ thống BHXH nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Mới đây nhất, BHXH tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận hàng loạt vụ việc các đối tượng lừa đảo làm giả giấy mời mang danh nghĩa cơ quan BHXH, đóng dấu giả, thậm chí giả cả chữ ký lãnh đạo.

Mạo danh BHXH 'hỗ trợ 100% BHYT': Chiêu thức mới khiến nhiều người hoang mang. Ảnh: BHXH Việt Nam

Trong giấy mời, các đối tượng ghi rõ nội dung “hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế” dựa trên các chính sách an sinh của Nhà nước, đồng thời yêu cầu người dân mang theo thẻ BHYT, căn cước công dân và mã hồ sơ điện tử đến “làm việc trực tiếp” tại cơ quan BHXH theo thời gian được ấn định. Nhiều giấy mời còn nhấn mạnh “phải tự đến, không được nhờ người thay thế”, tạo cảm giác cấp bách và hợp pháp.

Hình thức mạo danh này được đánh giá là ngày càng tinh vi, với mẫu biểu, con dấu, chữ ký gần như thật, gây khó khăn cho người dân trong việc phân biệt. Một số người đã cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc nộp tiền phí “xác minh hồ sơ”, dẫn đến nguy cơ bị chiếm đoạt dữ liệu, thậm chí mất tiền oan.

BHXH Việt Nam khẳng định: cơ quan BHXH tuyệt đối không gửi giấy mời, thông báo làm việc qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc các kênh không chính thống. Mọi quy trình tiếp nhận, hướng dẫn và thực hiện chính sách về bảo hiểm chỉ được tiến hành tại trụ sở cơ quan BHXH, hoặc thông qua các kênh chính thức như:

- Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn.

- Ứng dụng VssID – BHXH số.

- Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.9068.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã nhiều lần phát đi cảnh báo tương tự. Từ giữa năm 2024 đến nay, hàng loạt vụ giả danh “nhân viên BHXH đến thu phí” hoặc “cập nhật thẻ BHYT online” xuất hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… Các đối tượng thường gọi điện, gửi tin nhắn Zalo hoặc Facebook, giới thiệu là “cán bộ BHXH”, yêu cầu người dân cung cấp số thẻ, mã định danh, mã OTP để “xác thực quyền lợi”. Chỉ trong vài phút, tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị rút sạch.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam từng ghi nhận nhiều vụ việc giả mạo trang web, fanpage của hệ thống. Một số trang mạo danh “Cổng thông tin BHXH Việt Nam” với giao diện, logo giống hệt bản thật, kèm đường dẫn đăng ký hỗ trợ, nhằm đánh cắp dữ liệu định danh.

BHXH Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng, xử lý các website, tài khoản vi phạm, đồng thời khuyến nghị người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc mật khẩu cho bất kỳ ai.