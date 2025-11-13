Từ 1-1-2026, tăng mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc 13/11/2025 17:11

(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu vùng tăng nên mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc cũng có sự điều chỉnh.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, thay thế Nghị định số 74/2024.

Theo Nghị định 293/2025, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau:

Vùng I: 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng)

Vùng II: 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng)

Vùng III: 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng)

Vùng IV: 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng)

Căn cứ các quy định của pháp luật về BHXH liên quan, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Từ 1-1-2026, thay đổi mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Ảnh: PLO

Do đó, từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc như sau:

Vùng I: Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 5.310.000 đồng

Vùng II: Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 4.730.000 đồng

Vùng III: Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 4.140.000 đồng

Vùng IV: Mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 3.700.000 đồng

Về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, từ mức lương được xác định làm căn cứ đóng: Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.