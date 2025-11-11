TP.HCM có thêm 19 cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 11/11/2025 16:02

BHXH TP.HCM vừa thông tin ngày 10-11, Sở Y tế TP.HCM công bố danh sách 19 cơ sở y tế đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu.

Theo Sở Y tế TP.HCM, 19 cơ sở gồm: Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Đa khoa Bình Tân; Phòng khám Đa khoa Galant - thuộc Chi nhánh Công ty CP Greenbiz).

Ngoài ra còn có 5 trạm y tế và 11 điểm y tế trực thuộc các trung tâm y tế khu vực Hóc Môn.

Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn TP.HCM có tổng cộng 585 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu gồm: 494 cơ sở cấp ban đầu, 77 cơ sở cấp cơ bản và 14 cơ sở cấp chuyên sâu.

TP.HCM: Nhiều cơ sở BHYT ngưng hợp đồng, người dân cần đổi nơi đăng ký KCB. Ảnh: TRẦN MINH

BHXH TP.HCM cho biết, đơn vị vừa ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với một số cơ sở y tế trên địa bàn. Theo đó, các cơ sở ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT gồm: Trạm Y tế phường 4, quận Gò Vấp (cũ), (mã khám chữa bệnh: 79130); Trạm Y tế phường 9, quận Gò Vấp (cũ), (mã KCB: 79556); Trạm Y tế phường 4, quận 6 (cũ), (mã KCB: 79290); Trạm Y tế phường 13, quận 6 (cũ), (mã KCB: 79282).

Trước đó, qua quá trình rà soát, BHXH TP.HCM thấy vẫn còn người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một số cơ sở khám chữa bệnh đã ngưng hợp đồng như:

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh (Mã KCB: 79460); Phòng khám Đa khoa cơ sở 2 thuộc Bệnh viện quận Gò Vấp (Mã KCB: 79470); Bệnh viện Phương Đông (Mã KCB: 79472); Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh (Mã KCB: 79496); Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang TP. Thủ Đức (Mã KCB: 79506); Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Sài Gòn Healthcare (Mã KCB: 79631); Trạm Y tế cơ quan thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (Mã KCB: 79069).

Để đảm bảo quyền lợi BHYT của người tham gia BHYT, BHXH TP.HCM đề nghị BHXH các cơ sở, BHXH tỉnh, thành phố, các đại lý thu BHYT chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh trên đến đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh khác.