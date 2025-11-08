Học pháp luật, sử dụng công nghệ ngay tại Ngày Pháp luật Việt Nam 2025 08/11/2025 20:41

(PLO)- Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; khơi dậy ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, xã hội kỷ cương, văn minh.

Sáng 8-11, UBND phường Hòa Bình (TP.HCM) tổ chức Ngày hội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, gắn với chủ đề chuyển đổi số.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Phổ biến pháp luật qua chuyển đổi số

Phát biểu khởi động ngày hội, bà Hoàng Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Bình, nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; khơi dậy ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, xã hội kỷ cương, văn minh.

Bà Hoàng Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Bình, phát biểu khai mạc. Ảnh: TH

Trong thời gian qua, UBND phường đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật: phổ biến các luật như Nghĩa vụ quân sự, Phòng cháy chữa cháy, Bảo vệ môi trường, Biển Việt Nam, Căn cước, Nhà ở; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, họp khu phố, tập huấn hòa giải, phát tờ rơi, treo băng rôn, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về đất đai, hôn nhân - gia đình, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông, dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số.

Công tác tuyên truyền còn được duy trì trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng, giúp nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sống, làm việc theo pháp luật.

Bà Chi cho biết điểm nhấn của chương trình là phong trào “Bình dân học vụ số”, kế thừa tinh thần “ai cũng được học” của phong trào Bình dân học vụ năm xưa, nay mở rộng sang “ai cũng có thể học và sử dụng công nghệ”. Phong trào hướng tới mục tiêu đến năm 2026, 100% người dân trưởng thành và cán bộ, công chức, học sinh trên địa bàn đều có kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số.

Đồng thời, bà Chi khẳng định: “Phong trào ‘Bình dân học vụ số’ không chỉ là khẩu hiệu, mà là bước đi cụ thể để xây dựng phường Hòa Bình văn minh, hiện đại, công dân số - sống và làm việc theo pháp luật”.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường đã ký kết và ra mắt chương trình “Bình dân học vụ số”, thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, trao quyết định công nhận Tổ hòa giải và Tổ trưởng Tổ hòa giải.

Chương trình còn giúp người dân cài đặt ứng dụng công dân số TP.HCM, SOS,...; triển lãm và trưng bày các gian hàng công nghệ số.

Ngoài ra, nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra ngoài trời như sân chơi pháp luật “Hỏi nhanh - Đáp gọn”, tuyên truyền, trợ giúp pháp lý,...

UBND phường Hòa Bình ra mắt chương trình “Bình dân học vụ số” và trao quyết định công nhận tổ hòa giải. Ảnh: TH

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đến thăm, lắng nghe nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân. Ảnh: TH

Nhiều hoạt động trong chương trình Ngày hội Pháp luật Việt Nam diễn ra sôi nổi.

Bạn Trương Vĩnh Phú Dư

Bạn Trương Vĩnh Phú Dư (khu phố 21, phường Hòa Bình) cho biết chương trình Pháp luật Việt Nam năm nay mang đến không khí sôi nổi, gần gũi và thiết thực. Thông qua các hoạt động như sân chơi pháp luật, hướng dẫn cài đặt ứng dụng công dân số đã giúp Phú Dư hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ công dân và cách ứng dụng công nghệ trong đời sống.

“Phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ giúp người lớn tuổi tiếp cận công nghệ mà còn tạo cơ hội để người trẻ hỗ trợ cộng đồng, cùng xây dựng hình ảnh “công dân số” năng động, hiểu luật và sống văn minh”.

Phổ biến pháp luật gần dân, dễ nhớ, dễ thực hành

Chiều cùng ngày Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 phối hợp UBND phường Bàn Cờ, TP.HCM tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, với điểm nhấn là phiên tòa giả định về tội Cố ý gây thương tích.

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM, nhấn mạnh Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và phổ biến kiến thức pháp luật đến mọi người dân.

Ông Tốt đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật, đổi mới phương thức tuyên truyền, lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật và các tổ chức đoàn thể cơ sở, giúp người dân nắm vững quyền – trách nhiệm của mình, từ đó tự giác chấp hành pháp luật.

Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Tốt nhấn mạnh: “Khi mỗi người nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hành vi tự giác trong đời sống hằng ngày. Mỗi ngày đều có thể là Ngày Pháp luật, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, kỷ cương và an toàn".

Anh Nguyễn Tiến Long, ngụ phường Bàn Cờ, chia sẻ: "Đến ngày hội, tôi được tư vấn về Luật Nghĩa vụ Quân sự, các quyền và trách nhiệm của công dân. Tôi thấy rất bổ ích, rõ ràng và dễ hiểu. Những thông tin này giúp tôi yên tâm hơn khi thực hiện nghĩa vụ công dân và cũng biết cách hướng dẫn người thân chấp hành đúng pháp luật".

Thanh niên trong phường nghe tư vấn Luật Nghĩa vụ quân sự. Ảnh; TRẦN MINH

Phiên tòa giả định về tội cố ý gây thương tích. Ảnh: TRẦN MINH

Người dân hào hứng trả lời các câu hỏi về pháp luật. Ảnh: TRẦN MINH

Cũng trong buổi lễ, nhiều phần quà trao cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TRẦN MINH