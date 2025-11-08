Đưa các quy định, chính sách thiết thực vào đời sống người dân TP.HCM

Sáng 8-11, Sở Tư pháp TP.HCM - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP.HCM phối hợp UBND phường Đông Hòa tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025. Sự kiện thu hút hơn 350 công nhân, viên chức, đoàn viên và người dân tham dự.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết hơn 10 năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tích cực.
Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức tôn trọng kỷ cương, kỷ luật, năng lực áp dụng pháp luật và trách nhiệm thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng cao.
Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM nhấn mạnh, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong đề cao giá trị pháp luật trong nhà nước pháp quyền, định hướng tổ chức, cá nhân có hành vi, thái độ xử sự đúng pháp luật; đồng thời đề cao quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật.
Chia sẻ cảm xúc khi tham gia hội nghị, anh Đặng Anh Bình, cư dân phường Đông Hòa, TP.HCM, chia sẻ: “Hôm nay, ngoài việc hiểu những thông tin pháp luật chung, tôi còn được tư vấn về Luật Hôn nhân và Gia đình, điều này rất hữu ích vì sắp tới tôi sẽ lập gia đình. Qua đây, tôi thấy việc tham gia những buổi tuyên truyền pháp luật rất cần thiết, giúp mình hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, từ đó tự tin hơn trong cuộc sống và các quyết định quan trọng".
Chị Lê Thị Thanh Hương, một công nhân trên địa bàn phường Đông Hòa, cho biết: “Tham gia Ngày Pháp luật, tôi được thử sức với các câu hỏi về pháp luật. Hoạt động này vừa vui vừa bổ ích, giúp tôi củng cố kiến thức pháp luật, biết cách áp dụng pháp luật trong đời sống hàng ngày".
Chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần phổ biến pháp luật, thực thi pháp luật, phấn đấu mỗi ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật để thực sự “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật".
Thông qua Hội nghị hôm nay, thông điệp về Ngày Pháp luật Việt Nam, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, cùng sự quan tâm của Thành ủy và chính quyền TP.HCM đối với nhu cầu tìm hiểu, tư vấn pháp luật của công nhân, người lao động và người sử dụng lao động, được truyền tải rõ ràng.
Hội nghị còn đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật.
Hội nghị hôm nay cũng là thông điệp gửi đến cộng đồng quốc tế về hình ảnh một Việt Nam thượng tôn pháp luật, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo thực thi đầy đủ quyền con người, quyền công dân; đồng thời tôn vinh pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với mọi người trong xã hội. Ngày Pháp luật cũng giúp các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời là dịp đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật.
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM