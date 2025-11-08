CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11: Đưa các quy định, chính sách thiết thực vào đời sống người dân TP.HCM 08/11/2025 14:55

(PLO)- TP.HCM tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam để lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng; gửi thông điệp đến cộng đồng quốc tế về hình ảnh một Việt Nam thượng tôn pháp luật...

Sáng 8-11, Sở Tư pháp TP.HCM - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP.HCM phối hợp UBND phường Đông Hòa tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025. Sự kiện thu hút hơn 350 công nhân, viên chức, đoàn viên và người dân tham dự.

Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp UBND phường Đông Hòa tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết hơn 10 năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhiều hoạt động mang lại hiệu quả tích cực.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức tôn trọng kỷ cương, kỷ luật, năng lực áp dụng pháp luật và trách nhiệm thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng cao.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM nhấn mạnh, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong đề cao giá trị pháp luật trong nhà nước pháp quyền, định hướng tổ chức, cá nhân có hành vi, thái độ xử sự đúng pháp luật; đồng thời đề cao quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TRẦN MINH

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia hội nghị, anh Đặng Anh Bình, cư dân phường Đông Hòa, TP.HCM, chia sẻ: “Hôm nay, ngoài việc hiểu những thông tin pháp luật chung, tôi còn được tư vấn về Luật Hôn nhân và Gia đình, điều này rất hữu ích vì sắp tới tôi sẽ lập gia đình. Qua đây, tôi thấy việc tham gia những buổi tuyên truyền pháp luật rất cần thiết, giúp mình hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, từ đó tự tin hơn trong cuộc sống và các quyết định quan trọng".

Chị Lê Thị Thanh Hương, một công nhân trên địa bàn phường Đông Hòa, cho biết: “Tham gia Ngày Pháp luật, tôi được thử sức với các câu hỏi về pháp luật. Hoạt động này vừa vui vừa bổ ích, giúp tôi củng cố kiến thức pháp luật, biết cách áp dụng pháp luật trong đời sống hàng ngày".

Anh Đặng Anh Bình (áo xanh), cư dân phường Đông Hòa, TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Người dân hào hứng trả lời các câu hỏi về pháp luật. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM (ngoài cùng bên trái) và các cá nhân được tuyên dương "Gương sáng tiêu biểu" . Ảnh: TRẦN MINH

Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH