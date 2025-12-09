Không thông báo lưu trú, chủ trọ có thể bị phạt tới 12 triệu đồng 09/12/2025 08:04

(PLO)- Theo Nghị định 282/2025, nếu không thông báo lưu trú, chủ trọ có thể bị phạt tới 12 triệu đồng...

Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021), quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12.

Trong đó, nhóm vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú được nâng mức phạt đáng kể nhằm tăng trách nhiệm của các cơ sở lưu trú.

Công an kiểm tra cư trú tại một nhà trọ ở TP.HCM. Ảnh minh họa: CA

Theo Điều 10 Nghị định 282/2025, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 1-3 người lưu trú sẽ bị tiền từ 2-4 triệu đồng, gấp đôi so với mức phạt hiện hành (1-2 triệu đồng).

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 4-8 người lưu trú sẽ bị phạt tiền từ 4-8 triệu đồng, thay vì phạt từ 2-4 triệu đồng như hiện nay.

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người lưu trú trở lên sẽ bị phạt từ 8-12 triệu đồng, trong khi quy định hiện hành chỉ phạt từ 4-6 triệu đồng.

Ngoài ra một số hành vi về quản lý cư trú cũng tăng mức xử phạt (gấp đôi so với hiện hành), như: tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin cư trú; mua bán, cho thuê, mượn hoặc sử dụng giấy tờ cư trú để thực hiện hành vi trái pháp luật; không thực hiện thủ tục thay đổi nơi cư trú dù đã đủ điều kiện; tổ chức, lôi kéo hoặc cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú; cầm cố hoặc hủy hoại giấy tờ, tài liệu cư trú… sẽ bị phạt 2-4 triệu đồng, thay vì 1-2 triệu đồng như hiện nay.

Những hành vi nặng hơn như cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi; cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; cản trở, không chấp hành kiểm tra thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng, cư trú sẽ bị xử phạt 4-8 triệu đồng, gấp đôi mức phạt hiện hành (2-4 triệu đồng).

Đối với các vi phạm nghiêm trọng, chẳng hạn như cung cấp thông tin, giấy tờ sai sự thật; làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả để đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin trong CSDL, xóa đăng ký thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác; làm giả hoặc sử dụng thông tin cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia, mức phạt được nâng lên 8-12 triệu đồng, thay cho khung phạt 4-6 triệu đồng đang áp dụng hiện nay.