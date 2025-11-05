Từ 15-12, ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục có thể bị phạt đến 30 triệu đồng 05/11/2025 15:58

(PLO)- Hành vi cưỡng ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục trái ý muốn sẽ bị xử phạt hành chính tới 30 triệu đồng và có thể buộc xin lỗi công khai nếu người bị bạo lực yêu cầu.

Nghị định 282/2025 (thay thế Nghị định 144/2021) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12-2025.



Theo Nghị định này, hành vi ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục trái ý muốn có thể bị xử phạt tới 30 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, tại Điều 41 quy định rõ, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vì cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm.

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Cưỡng ép thành viên gia đình trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Hiện tại, Nghị định 144/2021 thì hành vi bạo lực tình dục chưa được quy định cụ thể, chỉ được đề cập tại khoản 3 Điều 55 như sau: Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc kích dục; Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình.

Như vậy, từ 15-12-2025, việc cưỡng ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục trái ý muốn có thể bị xử phạt tới 30 triệu đồng và buộc xin lỗi công khai khi vợ hoặc chồng có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.