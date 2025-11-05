Tăng mức phạt với loạt vi phạm liên quan đến căn cước 05/11/2025 14:03

(PLO)- Nghị định 282/2025 tăng gấp đôi mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 282/2025, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15-12-2025 và sẽ thay thế cho Nghị định 144/2021.

So với Nghị định 144/2021, một số quy quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước tại Điều 11 Nghị định 282/2025 đã tăng mức phạt.

Nghị định 282/2025 tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước. Ảnh: HUỲNH THƠ

Không xuất trình thẻ căn cước bị phạt tới 1 triệu

Nghị định 282 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các hành vi:

- Không xuất trình thẻ CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền;

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử; không nộp thẻ CCCD, thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng…

Hiện tại, Nghị định 144/2021, mức phạt đối với các hành vi trên là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Chiếm đoạt thẻ căn cước sẽ bị phạt đến 4 triệu

Mức phạt là tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với các hành vi:

- Chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại của người khác; Huỷ hoại, cố ý làm hư hỏng, tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ CCCD, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

- Không nộp lại thẻ CCCD hoặc thẻ căn cước cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam…

Hiện nay, tại Nghị định 144/2021, mức phạt đối với một số hành vi trên là từ 1 - 2 triệu đồng.

Phạt đến 8 triệu nếu cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp thẻ căn cước

Các hành vi làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại sẽ bị phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng. Mức phạt đối với các hành vi này tăng gấp đôi so với Nghị định 144/2021.

Cầm cố thẻ căn cước sẽ bị phạt đến 10 triệu

Cũng theo nghị định mới, các hành vi sau đây sẽ bị phạt 8 - 10 triệu đồng:

- Sử dụng thẻ CCCD giả, thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại giả; sử dụng thẻ CCCD, thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật;

- Cầm cố, nhận cầm cố, thuê, cho thuê thẻ CCCD, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Mức phạt hiện tại theo Nghị định 144/2021 đối với các hành vi này là từ 4 - 6 triệu đồng.

Đáng chú ý, Nghị định 144/2021 có quy định mức phạt đối với hành vi mua bán, cho mượn thẻ CCCD... để thực hiện hành vi trái pháp luật, tuy nhiên Nghị định 282/2025 đã không còn quy định này.