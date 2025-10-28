Ở nhà vẫn làm lại được thẻ căn cước bị hư hỏng 28/10/2025 15:36

(PLO)- Người dân bị mất hoặc làm hư hỏng thẻ căn cước vẫn còn giá trị sử dụng có thể xin cấp lại trực tuyến ngay tại nhà, không cần đến cơ quan công an.

Thẻ căn cước của tôi bị trầy xước, cong vênh không còn quét được mã chip, mà tôi thì đang dưỡng bệnh ở nhà, không ra ngoài được. Cho tôi hỏi tôi có thể xin cấp lại tại nhà hay không?

Bạn đọc Trần Dũng (TP.HCM)

Người dân bị mất thẻ căn cước vẫn còn giá trị sử dụng hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được nhưng vẫn còn giá trị sử dụng... có thể xin cấp lại trực tuyến. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo Điều 25 Luật Căn cước, việc cấp lại thẻ căn cước đối với trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được (điểm a khoản 2 Điều 24) được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

Lưu ý việc cấp lại trực tuyến chỉ áp dụng khi người dân bị mất hoặc làm hư hỏng thẻ căn cước (không phải thẻ căn cước công dân) và thẻ phải còn giá trị sử dụng.

Như vậy, trường hợp bạn đọc trên nếu thẻ bị hư hỏng là thẻ căn cước như bạn chia sẻ và thẻ vẫn còn giá trị sử dụng thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc cấp lại trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia.

Cách làm lại thẻ căn cước ngay tại nhà

Bước 1: Mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

Bước 2: Bấm vào nút Đăng nhập ở góc trên bên phải, chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID mức 2)

Bước 3: Quay lại giao diện chính, chọn thủ tục Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước - Cấp lại thẻ căn cước.

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin cá nhân còn thiếu, các mục có dấu * không được bỏ trống.

Bước 5: Có thể chọn nhận thẻ căn cước thông qua dịch vụ bưu chính, điền đầy đủ thông tin liên lạc và lệ phí, cuối cùng nhấn Lưu và tiếp tục. Lưu ý, phí dịch vụ chuyển phát sẽ được thanh toán khi nhận thẻ căn cước.

Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai, sau đó chọn Lưu và thanh toán. Lúc này, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang thanh toán lệ phí làm lại thẻ căn cước, người dùng có thể sử dụng ví điện tử, tài khoản ngân hàng… để quét mã QR.

Bước 7: Sau khi hoàn tất việc điền tờ khai và thanh toán lệ phí, hệ thống sẽ chuyển hồ sơ của đến cơ quan công an để xử lý và trả kết quả theo quy định.