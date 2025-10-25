Lá gan của cháu trai và sự hồi sinh kỳ diệu của người đàn ông ‘xin bệnh viện về nhà' 25/10/2025 17:40

(PLO)- Giữa rất nhiều tin tức tiêu cực, câu chuyện nhân văn này như một làn gió mát, nhắc chúng ta thấy rằng vẫn có những điều kỳ diệu khi con người còn hy vọng và còn dành cho nhau lòng trắc ẩn.

Chiều cuối tuần, đọc câu chuyện về ông T (58 tuổi, người đã nhiều lần xin được xuất viện về quê để “chờ chết”) đã hồi sinh nhờ sự hy sinh đầy nhân ái của người cháu trai khiến tôi vừa cảm động vừa khơi dậy một niềm tin mới về lòng tốt và tình người.

Giữa rất nhiều tin tức tiêu cực, câu chuyện nhân văn này nhắc chúng ta thấy rằng vẫn có những điều kỳ diệu khi con người còn hy vọng. Câu chuyện cũng nhắc chúng ta biết trân trọng sức khỏe và biết ơn những người thân yêu đang ở cạnh mình. Ở câu chuyện này, tình thân không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn quyết định sự sống của một con người.

Người đàn ông 58 tuổi nguy kịch vì xơ gan nặng nề. Ảnh: BV

Để có được sự hồi sinh đầy kỳ diệu cho ông T, trước hết nhờ sự quyết tâm của gia đình ông. Khi bệnh xơ gan biến chứng nặng, ông T từng không còn niềm tin vào việc có thể sống tiếp. Thay vì buông xuôi, vợ và cháu ruột của ông vẫn không từ bỏ hy vọng. Chính họ là cầu nối cho phép phép màu y khoa - ca ghép gan tại Bệnh viện Quân y 175 được thực hiện thành công. Kết thúc ca mổ, mạch máu gan ghép hoạt động tốt, màu sắc gan hồng trở lại. Bệnh nhân đã được hồi sinh.

Tiếp nữa, người cháu trai mới 29 tuổi quyết định hiến phần gan phù hợp nhất để cứu sống cậu. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và có thể là cả tính mạng của anh nhưng anh vẫn lựa chọn. Đây là biểu hiện cao cả của tình thân, vượt qua mọi nỗi sợ hãi cá nhân.

Ngoài ra, câu chuyện này còn minh chứng cho lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết. Ông T đã thực sự kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần vì những cơn đau của bệnh nhân xơ gan do viêm gan B suốt 4 năm. Nhưng cuối cùng, sự hồi sinh của ông không chỉ nhờ y học mà còn nhờ vào ngọn lửa hy vọng được thắp lên từ chính người thân của ông.

Thêm vào đó, câu chuyện không chỉ dừng ở cảm xúc cá nhân mà còn gợi lên hy vọng về những “kỳ tích” trong y khoa, về sự tiến bộ vượt bậc của y học Việt Nam. Ghép gan từ người hiến sống là một trong những kỹ thuật phức tạp trong y khoa. Việc bệnh viện thực hiện thành công ca ghép gan thứ 10 chỉ trong thời gian ngắn, giúp nhiều bệnh nhân nguy kịch được hồi sinh, đã mang lại niềm tin cho cả cộng đồng. Việc thực hiện thành công ca phẫu thuật, đưa bệnh nhân từ cửa tử trở về và đảm bảo an toàn cho cả người hiến là một khẳng định cho tay nghề và y đức của đội ngũ bác sĩ.

Từ góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng cái đẹp của câu chuyện nằm ở sự giao hòa giữa hai yếu tố: hy vọng không bị khuất phục và hành động nhân ái hiện hữu. Khi ông T đã từ bỏ hy vọng, thì chính người thân đã thay ông giữ lấy niềm tin; khi y khoa mở ra cánh cửa sự sống, thì người thân đã đặt tay vào cánh cửa ấy và đẩy mở. Có thể nói: hy vọng và hành động phối hợp tạo nên sức mạnh để đổi thay.

Tất nhiên, không phủ nhận rằng xã hội vẫn còn nhiều bất công, nhiều câu chuyện đau nhức hơn, và nhiều người vẫn đang trong trạng thái mong chờ phép màu mà chưa tới. Nhưng chính vì vậy mà những câu chuyện như thế này lại càng trở nên quý giá như một “ánh đèn” trong đêm, dẫn lối cho những ai đang lạc đường, đang sắp mất niềm tin. Tôi tin rằng đọc được câu chuyện này, mỗi người chúng ta sẽ nghĩ lại: mình có thể làm gì gần hơn để lan tỏa sự tử tế, để tạo ra một hành động nhỏ cũng đủ mang ý nghĩa lớn.