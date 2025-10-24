Người cậu tưởng chừng hết hy vọng hồi sinh nhờ cháu ruột hiến gan 24/10/2025 16:17

(PLO)- Người cậu mắc xơ gan nặng, mọi biện pháp điều trị không còn hiệu quả nên đành xin về quê, may mắn được cháu ruột hiến gan.

Chiều 24-10, Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM, tổ chức lễ tổng kết công tác chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép gan giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 175; đồng thời thông tin về ca ghép gan thứ 10 của bệnh viện.

Cháu trai hiến gan cho cậu

Ca ghép gan thứ 10 được thực hiện cho bệnh nhân LĐT (58 tuổi, ngụ TP.HCM), mắc xơ gan do viêm gan B suốt 4 năm.

Bệnh diễn tiến nặng nhanh, gây cổ trướng kháng trị, xuất huyết tiêu hóa, giãn tĩnh mạch thực quản, phù toàn thân, loét đường tiêu hóa và rối loạn đông máu. Cơ thể suy kiệt, tràn dịch phổi, khó thở, khiến ông T nhiều lần phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Quân y 175 thực hiện ca ghép gan cho bệnh nhân được cháu ruột hiến gan. Ảnh: BVCC

Khi mọi biện pháp điều trị không còn hiệu quả, bệnh nhân xin về nhà. Tuy nhiên, người vợ và cháu ruột của ông không từ bỏ hy vọng, quyết định gửi gắm cơ hội cuối cùng cho Bệnh viện Quân y 175.

Trong số những người thân tự nguyện hiến gan, cháu ruột của bệnh nhân (nam, 29 tuổi) có chỉ số sinh học phù hợp nhất và đã hiến một phần gan cho cậu mình. Sau giai đoạn điều trị nâng đỡ tích cực, ca phẫu thuật ghép gan được tiến hành trong điều kiện tối ưu, huy động hàng trăm y, bác sĩ từ nhiều chuyên khoa.

Cuộc mổ kéo dài nhiều giờ. Kết thúc ca mổ, mạch máu gan ghép hoạt động tốt, màu sắc gan hồng trở lại, biểu hiện cho sự hồi sinh của bệnh nhân.

Sức khỏe người cậu được cháu ruột hiến gan đã hồi phục. Ảnh: BVCC

ThS.BS CKI Nguyễn Văn Mạnh, kíp trưởng phẫu thuật ca ghép gan thứ 10, cũng là một trong những bác sĩ trẻ được đào tạo tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chia sẻ trực tiếp đảm nhận ca ghép gan thứ 10 là một niềm vinh dự và tự hào lớn với các y bác sĩ.

"Khi ca mổ kết thúc thành công, cảm xúc đầu tiên là biết ơn với người hiến gan, với thầy cô, đồng đội và hành trình mà chúng tôi đã đi qua. Thành công này là minh chứng rằng Bệnh viện Quân y 175 đã thực sự làm chủ kỹ thuật ghép gan, sẵn sàng thực hiện độc lập và vững vàng ở mọi tình huống” - bác sĩ Mạnh nói.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến lớn khẳng định năng lực tự chủ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 175, thể hiện thành công của mô hình chuyển giao kỹ thuật mẫu mực giữa hai bệnh viện quân đội hàng đầu.

Ca ghép gan diễn ra thành công, mạch máu gan ghép hoạt động tốt. Ảnh: BVCC

10 tháng chuyển giao kỹ thuật ghép gan

Chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép gan giữa hai bệnh viện được khởi động từ tháng 3-2024 với 8 đợt đào tạo cho 62 học viên thuộc 14 chuyên ngành, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đến tháng 12-2024, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên, trở thành bệnh viện quân y đầu tiên tại khu vực phía Nam thực hiện kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống.

Chỉ trong 10 tháng, ngắn hơn nhiều so với kế hoạch 2 năm, ê-kíp ghép gan của bệnh viện đã hoàn thành 10 ca ghép gan thành công, trong đó có 3 ca cấp cứu đặc biệt, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch.

Ê-kíp Bệnh viện Quân y 175 thực hiện ca phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhân được cháu ruột hiến gan. Ảnh: BVCC

Theo PGS.TS Lê Văn Thành, Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trưởng đoàn chuyên gia chuyển giao kỹ thuật, ấn tượng về đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 là rất trẻ, có tinh thần ý chí và kỷ luật cao. Với một kỹ thuật phức tạp như ghép gan đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa, yếu tố kỷ luật và tuân thủ quy trình đóng vai trò then chốt.

Ở những ca đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện đúng theo quy trình được hướng dẫn. Nhưng đến các ca thứ 8, thứ 9, khi gặp tình huống khó, các bác sĩ đã chủ động trao đổi, tìm hướng xử lý.

Bệnh viện Quân y 175 là cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước thực hiện độc lập kỹ thuật ghép gan. Ảnh: BVCC

“Chúng tôi nhận ra kỹ thuật của các bạn không còn là sự sao chép, mà đã bắt đầu hình thành tư duy độc lập, bản lĩnh và sáng tạo. Đến ca thứ 10, ê-kíp của Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan, thực hiện ca mổ phức tạp thành công.

Tôi rất tự hào khi chứng kiến các học trò của mình trưởng thành, khẳng định vị thế của Bệnh viện Quân y 175 trên bản đồ ghép tạng Việt Nam” – bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Như vậy, với việc hoàn tất chuyển giao kỹ thuật ghép gan, Bệnh viện Quân y 175 chính thức trở thành cơ sở y tế thứ 8 trong cả nước thực hiện độc lập kỹ thuật này, đồng thời là trung tâm ghép tạng hàng đầu của Quân đội tại khu vực phía Nam.