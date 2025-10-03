Kỳ tích ghép gan cấp cứu: Hồi sinh sự sống nhờ lá gan của anh ruột 03/10/2025 14:53

(PLO)- Bệnh viện Quân y 175 ghép gan cấp cứu lần thứ 9, cứu sống thiếu tá quân y nhờ lá gan của anh ruột hiến tặng.

Ngày 3-10, Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM, cho biết nơi đây vừa thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu đặc biệt lần thứ 9, cứu sống bệnh nhân là thiếu tá quân y ĐVC (sinh năm 1985), công tác tại một đơn vị phía Nam. Người hiến gan là anh ruột của bệnh nhân.

Bệnh nhân C có tiền sử viêm gan B mạn tính, được theo dõi định kỳ và dùng thuốc kháng virus Tenofovir để kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, hơn 1 tháng trước khi nhập viện, do bận công tác, anh ngưng sử dụng thuốc.

Bệnh viện Quân y 175 ghép gan cứu sống thiếu tá quân y nhờ lá gan của anh ruột hiến tặng. Ảnh: BVCC

Vài ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, chán ăn, vàng da. Tại Bệnh viện Quân y 175, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao, chức năng gan suy giảm nhanh chóng.

Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, bệnh nhân từ tỉnh táo chuyển sang hôn mê gan (hội chứng não gan độ IV), kèm rối loạn đông máu nặng.

Các chỉ số sinh hóa cho thấy tình trạng suy gan cấp trên nền mạn tính tiến triển nhanh, tiên lượng tử vong gần như chắc chắn.

Hội đồng chuyên môn xác định ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Đây là ca ghép gan cấp cứu lần thứ 9 của bệnh viện. Ảnh: BVCC

Trong giờ phút sinh tử, người anh trai bệnh nhân (sinh năm 1981) tình nguyện hiến gan. Chỉ trong chưa đầy 48 giờ, Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn tất toàn bộ quy trình sàng lọc, hội chẩn và chuẩn bị phẫu thuật.

Ca mổ được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện, cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng, huy động hàng trăm y bác sĩ và kỹ thuật viên từ nhiều chuyên khoa. Kết quả, lá gan ghép hoạt động tốt ngay sau phẫu thuật.

Sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số hồi phục tích cực. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định, sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

BS CKI Nguyễn Văn Mạnh, kíp trưởng ghép gan, chia sẻ tình trạng suy gan cấp tiến triển rất nhanh, đặc biệt là nhiễm độc não, mặc dù bệnh nhân liên tục được thay huyết tương và lọc máu. Nếu không ghép gan khẩn cấp, bệnh nhân sẽ tử vong trong thời gian ngắn.

TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh ca ghép gan cấp cứu số 9 là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.

Nếu ở ca ghép đầu tiên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phải hỗ trợ 15 chuyên gia, thì nay chỉ còn 2 chuyên gia tham gia. Điều đó cho thấy Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan, cả trong các ca theo kế hoạch lẫn cấp cứu. Đây cũng là minh chứng cho tính khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác chuyển giao kỹ thuật.

Với ca ghép gan cấp cứu lần thứ 9, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục khẳng định quyết tâm trở thành trung tâm ghép tạng hàng đầu của Quân đội và khu vực phía Nam, là điểm tựa y tế chiến lược, sẵn sàng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, cứu chữa người bệnh trong mọi tình huống.