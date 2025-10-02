Ung thư vú không còn đáng sợ nhờ kỹ thuật điều trị hiện đại

Ngày 2-10, chia sẻ tại hội nghị khoa học Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú (Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết ung thư vú hiện là một trong những loại ung thư đứng đầu ở cả hai giới, đặc biệt là phụ nữ.
Ở Việt Nam, ung thư vú chiếm hơn 25% trong tổng số các loại ung thư. Do vậy, việc quan tâm, đầu tư và nâng cao hiệu quả điều trị ung thư vú là hết sức cần thiết.
Theo bác sĩ Khánh, số lượt bệnh nhân đến khám tại khoa Tuyến vú ngày càng gia tăng, hiện đã gần 50.000 lượt/6 năm. Trong đó, có gần 6.000 trường hợp được phẫu thuật thành công.
Hiện phẫu thuật ung thư vú đã có nhiều bước tiến. Nếu trước đây chủ yếu là phẫu thuật cắt toàn bộ vú và nạo hạch, thì nay đã tiến tới các phương pháp bảo tồn, tái tạo, thẩm mỹ và ít xâm lấn hơn. Ví dụ phẫu thuật nội soi, robot, hoặc các kỹ thuật mới như microwave ablation – đốt khối u bằng vi sóng ở giai đoạn sớm, đặc biệt cho bệnh nhân lớn tuổi.
Tại khoa này, nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai, trong đó có phẫu thuật nội soi vú qua đường nách với vết mổ nhỏ, sử dụng phương pháp tách nước để tạo khoang, từ đó bóc tách tuyến vú và thực hiện tái tạo ngay sau phẫu thuật bằng túi độn hoặc vạt cơ. Kết quả mang lại tính thẩm mỹ cao, chất lượng sống của bệnh nhân được cải thiện đáng kể.
“Trong 1 năm, khoa đã thực hiện cho khoảng 130 trường hợp, đa số bệnh nhân hài lòng về kết quả cả về mặt điều trị và thẩm mỹ. Xu hướng tiếp theo sẽ là triển khai phẫu thuật robot để đạt độ chính xác và thẩm mỹ cao hơn nữa” – bác sĩ Khánh nói.
Cũng theo BS Khánh, từ năm 2002, nhiều nghiên cứu dài hạn cho thấy kết quả phẫu thuật bảo tồn kèm xạ trị tương đương với cắt toàn bộ tuyến vú. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tỉ lệ bảo tồn còn thấp (chỉ khoảng 10-20% tùy bệnh viện).
Nguyên nhân là do kích thước vú nhỏ, bệnh nhân đến muộn và quan niệm “ung thư thì phải cắt bỏ hết”. Vì vậy, cần tăng cường phát hiện sớm, áp dụng kỹ thuật tái tạo, nâng cao nhận thức bệnh nhân để tăng tỉ lệ bảo tồn.
Về dự phòng ung thư vú, bác sĩ Khánh cho biết các trường hợp mang gen BRCA có nguy cơ cao (50-70%) có thể xem xét phẫu thuật dự phòng. Ngoài ra, nội tiết dự phòng cũng giúp giảm nguy cơ ung thư vú tới 50%. Hiện trung tâm đã triển khai tư vấn di truyền, tư vấn dự phòng để cá thể hóa cho từng đối tượng nguy cơ.
Tỉ lệ tử vong do ung thư vẫn còn cao
Theo thống kê của GLOBOCAN (cơ sở dữ liệu trực tuyến cung cấp số liệu thống kê ung thư toàn cầu), ung thư hiện nay trên thế giới chiếm tỉ lệ rất cao, thuộc nhóm bệnh có tỉ lệ tử vong hàng đầu.
Mỗi năm, toàn thế giới có hàng triệu ca mắc mới và tử vong. Ở Việt Nam, con số trung bình hằng năm vào khoảng 180.000 trường hợp, tỉ lệ tử vong cũng rất cao.
Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân ung thư ngày càng gia tăng, nhu cầu điều trị cả về số lượng lẫn chất lượng cũng ngày càng lớn. Dù thời gian qua ngành ung thư đã phát triển nhiều, có thêm nhiều phương pháp điều trị mới, nhưng vẫn còn rất nhiều thách thức cho ngành y tế. Chúng ta vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc và kéo giảm tỉ lệ tử vong.
Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy đã và đang thực hiện nhiều kỹ thuật mới, nhờ vậy đáp ứng được phần nào nhu cầu người bệnh. Hy vọng qua hội nghị khoa học Trung tâm Ung bướu, quý đồng nghiệp sẽ được cập nhật thêm nhiều kiến thức mới, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia để khi trở về đơn vị mình có thể triển khai, ứng dụng, phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư.
BS CKII PHẠM THANH VIỆT, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy