Ung thư vú không còn đáng sợ nhờ kỹ thuật điều trị hiện đại 02/10/2025 15:09

(PLO)- Phẫu thuật ung thư vú đã có nhiều bước tiến, thay vì cắt toàn bộ vú thì nay đã tiến tới các phương pháp bảo tồn, tái tạo, thẩm mỹ và ít xâm lấn hơn.

Ngày 2-10, chia sẻ tại hội nghị khoa học Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú (Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết ung thư vú hiện là một trong những loại ung thư đứng đầu ở cả hai giới, đặc biệt là phụ nữ.

Ở Việt Nam, ung thư vú chiếm hơn 25% trong tổng số các loại ung thư. Do vậy, việc quan tâm, đầu tư và nâng cao hiệu quả điều trị ung thư vú là hết sức cần thiết.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện kỹ thuật đốt u lành nang tuyến vú bằng vi sóng. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Khánh, số lượt bệnh nhân đến khám tại khoa Tuyến vú ngày càng gia tăng, hiện đã gần 50.000 lượt/6 năm. Trong đó, có gần 6.000 trường hợp được phẫu thuật thành công.

Hiện phẫu thuật ung thư vú đã có nhiều bước tiến. Nếu trước đây chủ yếu là phẫu thuật cắt toàn bộ vú và nạo hạch, thì nay đã tiến tới các phương pháp bảo tồn, tái tạo, thẩm mỹ và ít xâm lấn hơn. Ví dụ phẫu thuật nội soi, robot, hoặc các kỹ thuật mới như microwave ablation – đốt khối u bằng vi sóng ở giai đoạn sớm, đặc biệt cho bệnh nhân lớn tuổi.

PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú (Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy). Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại khoa này, nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai, trong đó có phẫu thuật nội soi vú qua đường nách với vết mổ nhỏ, sử dụng phương pháp tách nước để tạo khoang, từ đó bóc tách tuyến vú và thực hiện tái tạo ngay sau phẫu thuật bằng túi độn hoặc vạt cơ. Kết quả mang lại tính thẩm mỹ cao, chất lượng sống của bệnh nhân được cải thiện đáng kể.

“Trong 1 năm, khoa đã thực hiện cho khoảng 130 trường hợp, đa số bệnh nhân hài lòng về kết quả cả về mặt điều trị và thẩm mỹ. Xu hướng tiếp theo sẽ là triển khai phẫu thuật robot để đạt độ chính xác và thẩm mỹ cao hơn nữa” – bác sĩ Khánh nói.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện kỹ thuật sinh thiết vú có hút chân không cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Cũng theo BS Khánh, từ năm 2002, nhiều nghiên cứu dài hạn cho thấy kết quả phẫu thuật bảo tồn kèm xạ trị tương đương với cắt toàn bộ tuyến vú. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tỉ lệ bảo tồn còn thấp (chỉ khoảng 10-20% tùy bệnh viện).

Nguyên nhân là do kích thước vú nhỏ, bệnh nhân đến muộn và quan niệm “ung thư thì phải cắt bỏ hết”. Vì vậy, cần tăng cường phát hiện sớm, áp dụng kỹ thuật tái tạo, nâng cao nhận thức bệnh nhân để tăng tỉ lệ bảo tồn.

Về dự phòng ung thư vú, bác sĩ Khánh cho biết các trường hợp mang gen BRCA có nguy cơ cao (50-70%) có thể xem xét phẫu thuật dự phòng. Ngoài ra, nội tiết dự phòng cũng giúp giảm nguy cơ ung thư vú tới 50%. Hiện trung tâm đã triển khai tư vấn di truyền, tư vấn dự phòng để cá thể hóa cho từng đối tượng nguy cơ.