Kiến nghị mở rộng Bệnh viện Chợ Rẫy, giảm quá tải 29/09/2025 11:56

(PLO)- Theo cử tri, tình trạng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy hiện nay là quá tải, bệnh nhân đến khám phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe.

Cử tri tỉnh Vĩnh Long có ý kiến gửi Bộ Y tế kiến nghị mở rộng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), vì hiện nay tình trạng khám chữa bệnh tại bệnh viện này quá tải, bệnh nhân đến khám phải chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến thời gian, sức khỏe của bệnh nhân.

Trong văn bản trả lời cử tri ngày 26-9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, quy mô 1.200 giường bệnh, trực thuộc Bộ Y tế và đặt tại TP.HCM. Đây là một trong những bệnh viện tuyến cuối quan trọng của cả nước, đảm nhiệm chức năng khám và điều trị các ca bệnh nặng, phức tạp vượt quá khả năng chuyên môn của các bệnh viện tuyến tỉnh.

Với vai trò đặc biệt này, Chính phủ và Bộ Y tế luôn ưu tiên bố trí nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô diện tích và số giường bệnh của Bệnh viện. Các nguồn vốn được huy động đa dạng, bao gồm: ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ, tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hằng năm, vốn ODA cũng như nguồn vốn phát triển hoạt động sự nghiệp của chính bệnh viện.

Đặc biệt, hiện nay Chính phủ đang dành ưu tiên triển khai dự án xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (cơ sở 2) bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, quy mô 1.000 giường bệnh. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2030, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và giảm tải cho bệnh viện hiện hữu.

Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP.HCM là 1 trong 4 bệnh viện cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao trực thuộc Bộ Y tế. (Ảnh minh hoạ: THẢO PHƯƠNG)

Cạnh đó, cử tri tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Thống Nhất đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng quy mô giường bệnh, bố trí khu vực nằm riêng cho cán bộ hưu trí điều trị bệnh.

Bởi, theo cử tri, hiện nay cơ sở vật chất của bệnh viện chưa đảm bảo, có trường hợp bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang để điều trị bệnh, trong đó có cán bộ hưu trí.

Về nội dung này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân, đồng thời đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước tại TP.HCM cũng như các tỉnh khu vực phía Nam.

"Bệnh viện luôn được Chính phủ và Bộ Y tế quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại, nhằm không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác khám và điều trị bệnh", bà Lan nêu rõ.

Theo đó, liên tục qua các kỳ trung hạn đầu tư công 5 năm và hằng năm, bệnh viện này đều có các dự án được đưa vào danh mục ưu tiên.

Trong kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn tới, bệnh viện đang hoàn thiện hồ sơ để nâng quy mô giường bệnh từ 1.000 lên 1.200 giường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Cạnh đó, bệnh viện sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM (Bệnh viện 1A) để triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh; chuẩn bị kế hoạch xây dựng một tòa nhà mới, nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc và điều trị sức khỏe cho đội ngũ cán bộ hưu trí cũng như nhân dân trên địa bàn.