Bộ Y tế đề xuất xếp lương từ bậc 2 với bác sĩ, dược sĩ 27/09/2025 16:52

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng đối với bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đề xuất tăng lương khởi điểm cho bác sĩ

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất các giải pháp về chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế.

Cụ thể, dự thảo quy định xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng đối với bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100%.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức: 100% đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo; tối thiểu 70% đối với các trường hợp khác.

Bộ Y tế ước tính tổng kinh phí để thực hiện các chính sách trên là hơn 4,4 nghìn tỉ đồng. Trong đó, kinh phí chi cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế là gần 136,7 tỉ đồng (tương ứng khoảng 3% tổng kinh phí); kinh phí chi cho các đơn vị thuộc các địa phương là hơn 4,3 nghìn tỉ đồng (tương ứng 97% tổng kinh phí).

Hiện nay, ngoài chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị định 204/2004 của Chính phủ, nhân viên ngành y tế được hưởng các phụ cấp như: Phụ cấp ưu đãi theo nghề; chế độ phụ cấp đặc thù (thường trực 24/24 giờ, chống dịch, phẫu thuật/thủ thuật). Ngoài ra, nhân viên ngành y tế cũng được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp đặc thù tại một số bệnh viện hoặc cho nhân viên y tế thôn bản. Để khuyến khích cán bộ y tế làm việc tại y tế cơ sở và y tế dự phòng, Nghị định 05/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2011 quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề 100% cho viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở từ ngày 1-1-2022 đến 31-12-2023. Cạnh đó, một số địa phương đã ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho cán bộ y tế trên địa bàn như: Nghệ An, Phú Thọ, Bình Dương, Huế, An Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, nhằm thu hút nhân viên y tế về làm việc tại y tế cơ sở và trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Bộ Y tế đề xuất xếp lương từ bậc 2 với bác sĩ, dược sĩ. Ảnh minh hoạ: TT

Từng bước giảm chi phí y tế cho người dân

Dự thảo cũng nêu rõ, từ năm 2026, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thông qua quỹ BHYT để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần cho các đối tượng chưa được pháp luật quy định về nguồn kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe định kỳ.

Miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ năm 2027, thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi BHYT từ 95% lên 100% cho người thuộc hộ cận nghèo.

Nếu được thông qua, Nghị quyết này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.