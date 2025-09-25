Bệnh án điện tử: Khó hoàn thành đúng hạn 30-9 25/09/2025 08:36

(PLO)- Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc sẽ có độ trễ so với mốc 30-9-2025.

Tại Phiên họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 diễn ra chiều 24-9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thông tin về quá trình triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc.

Bộ trưởng Y tế cho biết đến nay đã có 630 cơ sở y tế trong toàn quốc triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy; 84/125 bệnh viện công tuyến tỉnh hạng 1 đã triển khai (khoảng 70%).

31 bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng đã triển khai xong bệnh án điện tử (đạt 100%).

Đối với Bộ Công an, 66% bệnh viện đã hoàn thành, số còn lại đang cố gắng hoàn thành đúng tiến độ.

140/399 bệnh viện tư nhân đã triển khai bệnh án điện tử.

Một số bệnh viện chuyển từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế còn gặp khó khăn trong các hệ thống phần mềm thông tin. Cạnh đó, do việc sắp xếp các đơn vị hành chính, quá trình triển khai các dịch vụ đấu thầu thời gian qua cũng chậm hơn so với quy định.

"Do vậy, kế hoạch triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc trước ngày 30-9-2025 sẽ có độ trễ" - bà Lan nói.

Ngày 19-8 vừa qua, Bệnh viện K công bố chính thức triển khai hệ thống bệnh án điện tử sau thời gian thí điểm thành công. Ảnh: BVCC

Về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phần mềm đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh là một nhiệm vụ quan trọng. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng kể từ khi tiếp quản lĩnh vực này từ Bộ LĐ-TB&XH (cũ) đến nay, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch hành động và hoàn thành yêu cầu của các thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ của Chính phủ.

Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cũng được ngành y tế triển khai trong thời gian vừa qua.

Đối với thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đã hoàn thành 7/10 nhiệm vụ được giao.

3 nhiệm vụ mà Bộ Y tế chưa hoàn thành gồm: Rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng các giải pháp về giám sát việc thực hiện liên thông sổ sức khỏe điện tử và giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám sức khỏe; nhân rộng mô hình hợp tác công tư.

Riêng đối với nội dung nhân rộng mô hình hợp tác công tư, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Công an triển khai thí điểm việc phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai. Sau khi thí điểm, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ và đề xuất giải pháp mở rộng.