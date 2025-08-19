Thêm 1 bệnh viện Trung ương triển khai bệnh án điện tử 19/08/2025 16:53

(PLO)- Bệnh viện K công bố chính thức triển khai hệ thống bệnh án điện tử, sau hơn 4 tháng thí điểm thành công.

Ngày 19-8, Bệnh viện K công bố chính thức triển khai hệ thống bệnh án điện tử sau thời gian thí điểm thành công.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, đơn vị này đã tiến hành nâng cấp toàn bộ hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống lưu trữ để phục vụ triển khai thí điểm bệnh án điện tử tại các cơ sở. Cán bộ, nhân viên của bệnh viện cũng chủ động sắp xếp công việc, cập nhật ứng dụng công tác chuyên môn để đảm bảo tiến độ, sẵn sàng phục vụ người bệnh khi triển khai hệ thống bệnh án điện tử.

Ngày 1-4, Bệnh viện K triển khai thí điểm bệnh án điện tử tại cơ sở 1. Tiếp đó, từ ngày 1 đến 30-6, bệnh viện tiếp tục triển khai thí điểm tại cơ sở 2.

Sau khi đánh giá quá trình thí điểm thành công, bệnh viện đã tiến hành rà soát, khắc phục dần những vấn đề phát sinh. Đến ngày 4-7, bệnh án điện tử được tiến hành triển khai trên phạm vi toàn bệnh viện.

"Việc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh và cán bộ y tế, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng khám chữa bệnh", ông Quảng cho hay.

Bệnh viện K công bố chính thức triển khai hệ thống bệnh án điện tử. Ảnh: BVCC

Bệnh viện K hiện có 2.400 giường bệnh và 1.910 cán bộ, nhân viên y tế. Năm 2024, bệnh viện tiếp nhận 436.208 lượt khám bệnh, 68.119 bệnh nhân điều trị nội trú, 31.683 ca phẫu thuật và 262.607 ca chụp MRI và CT Scan, 4.488 trường hợp khác thuộc các danh mục kỹ thuật chuyên môn.

Cũng theo đại diện Bệnh viện K, để triển khai thành công bệnh án điện tử, đơn vị này đã phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và cả thói quen của người bệnh.

Dù vậy, quá trình triển khai hệ thống công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số và áp dụng bệnh án điện tử đã hoàn thành mục tiêu theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện hệ thống, tạo nền tảng dữ liệu vững chắc, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế khác cùng thực hiện, góp phần giảm tải áp lực cho đội ngũ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo công bố của Bộ Y tế, tính đến ngày 19-8, cả nước có 325 trong tổng số hơn 1.500 cơ sở y tế (công lập và tư nhân) đã triển khai bệnh án điện tử.

Như vậy, các bệnh viện khác chỉ còn hơn 1 tháng để hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử. Với khối lượng công việc nhiều, phức tạp, đòi hỏi các đơn vị chức năng, bệnh viện phải quyết liệt để hoàn thành đúng lộ trình đề ra.

Trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri TP Hải Phòng có ý kiến gửi Bộ Y tế, phản ánh rằng hiện nay việc triển khai bệnh án điện tử gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nhân lực chuyên môn và hạ tầng kỹ thuật tại các bệnh viện.

Do đó, cử tri kiến nghị các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực (kinh phí, hạ tầng) và kỹ thuật (đào tạo, hướng dẫn) nhằm giúp các bệnh viện tuyến huyện triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và quản lý y tế.