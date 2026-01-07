Suýt chết vì ngậm rất nhiều viên C sủi chữa hóc xương cá 07/01/2026 14:56

(PLO)- Một phụ nữ 52 tuổi tự xử lý hóc xương cá tại nhà bằng nhiều cách, trong đó có ngậm vitamin C dạng viên sủi với số lượng lớn khiến phù nề nặng vùng thanh thiệt, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ngày 7-1, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ (52 tuổi) bị biến chứng nặng sau khi tự xử lý hóc xương cá.

Sau khi ăn cá xuất hiện đau họng, nuốt vướng và đã tự xử lý tại nhà bằng nhiều cách, trong đó có ngậm vitamin C sủi với số lượng lớn.

Khi nhập viện, người bệnh đau họng nhiều, nuốt khó, khó thở. Nội soi thanh quản ghi nhận phù nề nặng vùng thanh thiệt (viêm nắp thanh quản cấp), sụn phễu và đáy lưỡi, che lấp đường thở, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Sau khi được nội soi lấy dị vật, điều trị kháng sinh, kháng viêm, phun khí dung và giảm đau, tình trạng người bệnh hiện đã cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ nội soi thanh quản cho người bệnh sau thời gian điều trị. Ảnh: BVCC

BS CKII Trương Hoàng Việt, Phụ trách khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thống Nhất, cho hay nhiều người khi bị hóc xương cá thường chủ quan, tự xử lý tại nhà bằng các mẹo dân gian như nuốt cơm, uống nước chanh, giấm hay ngậm vitamin C sủi với hy vọng dị vật sẽ trôi đi. Tuy nhiên những thói quen tưởng chừng vô hại này tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng.

Việc tự ý áp dụng các phương pháp dân gian không giúp lấy được dị vật mà còn có thể làm tổn thương niêm mạc họng – thanh quản, khiến xương cá cắm sâu hơn. Đặc biệt nguy hiểm là tình trạng phù nề vùng thanh quản, ảnh hưởng trực tiếp đến đường thở và có thể đe dọa tính mạng.

Nuốt cơm, uống nước chanh, giấm hay ngậm vitamin C sủi đều không có tác dụng làm tan dị vật. Ngược lại, các chất có tính a-xít hoặc tạo sủi bọt có thể gây kích ứng, bỏng niêm mạc họng – thanh quản, dẫn đến phù nề. Trong nhiều trường hợp, phù nề diễn tiến nhanh và có thể gây tắc nghẽn đường thở nếu không xử trí kịp thời.

BS Việt khuyến cáo, khi bị hóc xương cá hoặc dị vật họng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng với đầy đủ phương tiện để được xử trí kịp thời, tuyệt đối không chủ quan và không làm theo các mẹo truyền miệng chưa được kiểm chứng nhằm bảo vệ an toàn đường thở và tính mạng.