Phẫu thuật thành công ca loạn sản khớp háng 50 năm hiếm gặp nhờ công nghệ in 3D 07/01/2026 09:08

Ngày 7-1, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa phẫu thuật thành công một trường hợp loạn sản khớp háng kéo dài gần 50 năm nhờ ứng dụng công nghệ in 3D trong lập kế hoạch điều trị.

Ca mổ do TS.BS Phan Đình Mừng, Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 trực tiếp thực hiện.

Bệnh nhân là bà DTC (sinh năm 1972, quê Lâm Đồng). Từ năm 3 tuổi, bà bị nhiễm trùng vùng háng, để lại hậu quả hoại tử hoàn toàn chỏm xương đùi trái. Suốt nhiều năm, bệnh nhân sống trong tình trạng chân trái ngắn hơn 5–6 cm, vận động hạn chế và đau tăng dần, gần đây mất khả năng đi lại.

Phẫu thuật cho bệnh nhân loạn sản khớp háng 50 năm hiếm gặp. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị loạn sản khớp háng mức độ 4 theo phân loại Crowe – mức độ nặng nhất, với sai khớp hoàn toàn, biến dạng ổ cối và đầu trên xương đùi kéo dài gần 50 năm.

Đây là ca phẫu thuật đặc biệt khó do xương ổ cối mỏng, mềm, phần mềm quanh khớp co rút nhiều, ống tủy xương đùi hẹp và nguy cơ cao tổn thương thần kinh tọa nếu kéo dài chi quá mức.

Để giải quyết các thách thức này, ê-kíp đã ứng dụng công nghệ in 3D, in mô hình xương chậu và đầu trên xương đùi đúng kích thước của bệnh nhân. Từ đó, các bác sĩ đo đạc chính xác vị trí ổ cối tự nhiên, lựa chọn chuôi khớp phù hợp và lập kế hoạch tái tạo bờ ổ cối bị tiêu xương.

Ca mổ kéo dài khoảng 4,5 giờ. Ê-kíp phải giải phóng rộng phần mềm, tái tạo ổ cối bằng ghép xương từ mào chậu, đặt ổ cối nhân tạo và cắt xương đùi để giảm căng thần kinh tọa, sau đó cố định bằng nẹp vít.

Sau mổ, bệnh nhân không ghi nhận tổn thương thần kinh, vận động cải thiện và tiếp tục được theo dõi, tập phục hồi chức năng.

Theo TS.BS Phan Đình Mừng, thành công của ca bệnh cho thấy vai trò quyết định của việc chuẩn bị kỹ lưỡng và ứng dụng công nghệ in 3D trong xử trí các trường hợp biến dạng xương phức tạp kéo dài nhiều năm.

Thời gian qua, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 đã thường xuyên áp dụng công nghệ này trong nhiều ca phẫu thuật khó, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh.