2 mẹ con trong vụ cháy chung cư ở phường Long Trường không qua khỏi 27/01/2026 16:28

(PLO)- Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng người mẹ và bé gái 9 tuổi trong vụ cháy chung cư ở phường Long Trường,TP.HCM, đã không qua khỏi.

Liên quan vụ cháy căn hộ chung cư Ehome S (phường Long Trường,TP.HCM), ngày 27-1, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết 1 nạn nhân là bé LNLD (9 tuổi) đã không qua khỏi sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.

Trước đó, ngày 24-1, bé D được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng bỏng lửa nặng, suy hô hấp nghiêm trọng.

Bệnh nhi bị ngưng tim do thiếu oxy não kéo dài, phải thở máy và điều trị tích cực. Tuy nhiên, do tổn thương quá nặng, bé đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ cháy chung cư Ehome S (phường Long Trường). Ảnh: PH

Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, chị NTL (32 tuổi, người mẹ) cũng đã tử vong sau thời gian điều trị tích cực tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân duy trì được nhịp tim nhưng chức năng não không còn.

Nạn nhân còn lại là bé gái 6 tuổi - người sống sót duy nhất trong vụ hỏa hoạn hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Thời điểm nhập viện, bé bị bỏng khoảng 35% cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đang lọc máu, thở máy và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của bệnh nhi.

Trước đó như PLO đưa tin, ngày 24-1, các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, hơn 3 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại căn hộ ở tầng năm của chung cư này.

Phát hiện đám cháy, cư dân xung quanh hô hoán, dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Do trong căn hộ có nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội và bao trùm toàn bộ diện tích phòng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai mũi nhọn chữa cháy và tiếp cận cứu người kẹt bên trong.

Vụ cháy khiến 3 người trong một gia đình bị thương vong gồm chị NTL (32 tuổi) và 2 con nhỏ là LTN (6 tuổi), LNLD (9 tuổi).