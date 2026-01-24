Sức khỏe nạn nhân vụ cháy chung cư ở phường Long Trường khiến 3 mẹ con bỏng nặng 24/01/2026 12:14

(PLO)- 2 trẻ trong vụ cháy chung cư ở phường Long Trường nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, hiện đang được thở máy, điều trị tích cực tại các bệnh viện chuyên khoa nhi.

Liên quan vụ cháy chung cư ở phường Long Trường, TP.HCM, khiến 3 mẹ con bị bỏng nặng, ngày 24-1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết nơi đây có tiếp nhận cấp cứu cho 1 nạn nhân trong vụ cháy kể trên.

Bệnh nhi là LTN (sinh năm 2020) nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng bỏng nặng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị suy hô hấp, sốc giảm thể tích, theo dõi bỏng đường hô hấp, bỏng độ 2-3 (35%) do lửa.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, chuyển phòng mổ nội soi hô hấp khảo sát tổn thương, sau đó sẽ chuyển khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện sinh hiệu bệnh nhi ổn định.

Hiện trường vụ cháy chung cư ở phường Long Trường. Ảnh: PH

Cùng ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cũng cho biết có tiếp nhận điều trị 1 nạn nhân 9 tuổi trong vụ cháy chung cư ở phường Long Trường. Bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Hiện bệnh nhi đang điều trị ở khoa Cấp cứu, tình trạng thở máy, nguy cơ tổn thương não.

Trước đó, như PLO đưa tin, ngày 24-1, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, hơn 3 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại căn hộ ở tầng năm của chung cư này. Phát hiện đám cháy, cư dân xung quanh hô hoán, dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Do trong căn hộ có nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội và bao trùm toàn bộ diện tích phòng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai mũi nhọn chữa cháy và tiếp cận cứu người kẹt bên trong.

Vụ cháy khiến 3 người trong một gia đình bị thương gồm chị NTL (32 tuổi) và 2 con nhỏ là LTN (6 tuổi), LNLD (9 tuổi).

Theo thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh, khoảng 4 giờ cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Cụ thể, bé LNLD và người mẹ đều bị hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói.

Chị L bị bỏng 19% diện tích ở tay và chân, đang được theo dõi bỏng hô hấp và đã chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Bé Đ sau khi được hồi sinh tim phổi cũng đã chuyển đến bệnh viện chuyên khoa nhi.

Riêng bé LTN bị suy hô hấp cấp, bỏng độ 2A ở hai chân với diện tích khoảng 20%. Bệnh nhi đã được đặt nội khí quản, cho thở máy và chuyển lên tuyến trên điều trị.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.