Đi khám vì lồi mắt, phát hiện u nhầy xoang trán lan vào hốc mắt hiếm gặp 22/01/2026 17:08

(PLO)- Người đàn ông đi khám vì mắt trái lồi dần, bị đẩy lệch xuống dưới, phát hiện bị u nhầy xoang trán trái lan vào hốc mắt trái phức tạp và hiếm gặp.

Ngày 22-1, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết nơi đây vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp u nhầy xoang trán trái lan vào hốc mắt trái – bệnh lý hiếm gặp, diễn tiến âm thầm nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nặng nề.

Bệnh nhân là ông ĐQT (46 tuổi, ngụ Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng lồi mắt trái. Theo bệnh sử, khoảng một năm trước, người bệnh bắt đầu nhận thấy mắt trái lồi dần, bị đẩy lệch xuống dưới, cảm giác căng nặng vùng mắt, kèm chảy nước mắt sống. Thị lực mắt trái giảm nhẹ nhưng không nhìn đôi.

Ngoài ra, bệnh nhân có biểu hiện chảy nước mũi trong hai bên, không nghẹt mũi, không mất mùi, không đau đầu.

Bệnh nhân thăm khám sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Trước đó, bệnh nhân đã khám tại một bệnh viện chuyên khoa mắt, được chụp MRI và chẩn đoán u nhầy xoang trán trái lan hốc mắt, sau đó chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Khai thác tiền sử cho thấy, bệnh nhân từng bị tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu – mặt vào năm 2003 nhưng không nhớ rõ chi tiết. Cách thời điểm nhập viện khoảng 19 năm, bệnh nhân cũng từng phẫu thuật mắt do tình trạng lồi mắt, song không còn lưu giữ hồ sơ y tế.

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM ghi nhận mắt trái lồi, lệch trục, hạn chế vận nhãn lên; thị lực mắt phải 4/10, mắt trái 8/10; nhãn áp mắt phải 15 mmHg, mắt trái 19 mmHg.

Nội soi mũi phát hiện xuất tiết nhầy đục tại khe mũi giữa. Hình ảnh chẩn đoán xác định u nhầy xoang trán trái xâm lấn hốc mắt, đẩy cơ trực trên và nhãn cầu trái xuống dưới và ra trước.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC



Bệnh nhân được chẩn đoán u nhầy xoang trán trái lan hốc mắt trái, kèm vỡ cũ xương vùng xoang trán, di lệch xương bờ trên và trong hốc mắt trái, viêm đa xoang mạn tính hai bên, vẹo vách ngăn trái và quá phát cuốn dưới hai bên.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi mở xoang hàm, xoang sàng và xoang trán hai bên với sự hỗ trợ của hệ thống định vị 3 chiều, kết hợp đường mổ Jacques bên trái để dẫn lưu u nhầy, lấy vỏ bao gửi giải phẫu bệnh và xóa xoang trán trái bằng mỡ bụng.

Theo TS.BSCKII Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng khoa Mũi Xoang, đây là trường hợp u nhầy xoang trán rất phức tạp, không thể dẫn lưu đơn thuần qua đường nội soi như thông thường mà buộc phải xóa xoang trán.

Trong vòng 20 năm qua, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM chỉ ghi nhận hai trường hợp tương tự. Sau phẫu thuật, tình trạng lồi mắt của bệnh nhân gần như hết hẳn, thị lực cải thiện, vận nhãn trở lại bình thường và được xuất viện sau 7 ngày.

PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, cho biết u nhầy xoang trán thường là u nhầy thứ phát, xuất hiện nhiều năm sau chấn thương hoặc phẫu thuật vùng xoang. Bệnh tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ sót cho đến khi xâm lấn hốc mắt hoặc nội sọ, thậm chí có thể gây mù vĩnh viễn nếu đến viện muộn.

Vì vậy, người dân khi có biểu hiện lồi mắt, giảm thị lực, chảy nước mũi kéo dài cần đi khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa, nơi có đầy đủ trang thiết bị và phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.