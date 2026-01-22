Thai phụ đau bụng bất thường, nguy kịch vì u buồng trứng xoắn hoại tử 22/01/2026 09:49

Ngày 22-1, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) cho biết khoa Sản vừa tiếp nhận điều trị thành công một trường hợp u buồng trứng xoắn hoại tử trên thai phụ 34 tuần 1 ngày, thuộc nhóm cấp cứu sản phụ khoa phức tạp trong 3 tháng cuối của thai kỳ.

Bệnh nhân là PTMH (27 tuổi, ngụ TP.HCM) mang thai hơn 34 tuần. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, kéo dài sang ngày thứ hai, đau tăng dần, không thuyên giảm. Bệnh nhân chưa thăm khám hay điều trị tại cơ sở y tế khác trước đó.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận định đây là tình trạng đau bụng bất thường trên nền thai lớn, nguy cơ tiềm ẩn nhiều biến chứng. Bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa và chỉ định chụp MRI để đánh giá tổn thương phần phụ.

Kết quả ghi nhận khối u buồng trứng phải xoắn, kích thước khoảng 6×8 cm, phù hợp với chẩn đoán u buồng trứng xoắn trên thai.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Do thời gian xoắn kéo dài vì nhập viện muộn, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối u đã hoại tử, kèm phản ứng viêm trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và gây nhiều khó khăn trong xử trí.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng của sản phụ và thai nhi, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ca mổ gặp nhiều thách thức do thai lớn làm hẹp phẫu trường, hạn chế thao tác, đòi hỏi phẫu thuật viên kiểm soát tốt tổn thương và hạn chế tối đa tác động đến tử cung và thai nhi.

BS CKI Nguyễn Hoàng Linh, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết u buồng trứng xoắn trong thai kỳ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Khi nhập viện muộn, khối u có thể hoại tử, gây viêm nhiễm ổ bụng, làm tăng nguy cơ biến chứng cho mẹ và thai nhi. Việc chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định.

Nhờ xử trí kịp thời, kỹ thuật phẫu thuật phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật được thực hiện an toàn. Sau mổ, tình trạng sản phụ ổn định, thai nhi diễn tiến tốt. Bệnh nhân hồi phục thuận lợi và được xuất viện sau 4 ngày điều trị, trong tình trạng khỏe, vết mổ khô, không đau bụng, không ra máu âm đạo, thai máy tốt.

Bệnh nhân được hẹn tái khám thai sau 1 tuần để nhận kết quả giải phẫu bệnh, tái khám ngay khi có dấu hiệu bất thường và tiếp tục nghỉ ngơi thêm 1 tuần.

Các bác sĩ cho biết, u buồng trứng trong thai kỳ thường khó phát hiện sớm do triệu chứng dễ nhầm với biểu hiện thai nghén thông thường. Thai phụ cần đặc biệt lưu ý khi có đau bụng bất thường, đau tăng dần hoặc đau dữ dội đột ngột, kèm sốt, nôn ói nhiều, ra máu âm đạo hoặc mệt lả, choáng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, nhằm giảm nguy cơ hoại tử buồng trứng và các biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.