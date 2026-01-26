Bộ Y tế cảnh báo khẩn về lô sữa nhiễm độc tố có thể gây hại cho trẻ 26/01/2026 08:47

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các sở y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

Động thái này được đưa ra sau khi Cục tiếp nhận thông tin từ Công ty Danone (Pháp) về việc doanh nghiệp này đã tự nguyện thu hồi một lô sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800g được sản xuất và lưu hành tại thị trường Vương quốc Anh vào ngày 23-1.

Nguyên nhân thu hồi được xác định do phát hiện sản phẩm nhiễm độc tố cereulide. Đây là một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có khả năng gây hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 24-1, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh FSA cũng đã đăng tải công khai thông tin cảnh báo trên website chính thức của cơ quan này.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương và Bộ Công Thương rà soát, ngăn chặn kinh doanh lô sữa Aptamil do phát hiện nhiễm độc tố. (Ảnh minh hoạ)

Để chủ động rà soát, ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp, trong đó các đơn vị chức năng cần tiến hành rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Công ty Danone sản xuất.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần làm việc với các tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm tại Việt Nam để yêu cầu thông báo tới các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời thực hiện thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã lưu thông, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm liên quan; tăng cường cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula nêu trên, báo cáo về Cục trước ngày 31-1.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử liên quan đến sản phẩm này.

Việc phối hợp quản lý nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên môi trường thương mại điện tử, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng kinh doanh thực phẩm để phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sản phẩm sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam.

Các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm không bảo đảm chất lượng liên quan đến các lô sản phẩm bị cảnh báo cần được gỡ bỏ; xử lý theo quy định pháp luật trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm.

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ lô sữa nêu trên, Cục An toàn thực phẩm đưa ra khuyến cáo đối với người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước để cập nhật tình hình, tuyệt đối không sử dụng sản phẩm sữa Aptamil Infant Formula 800g thuộc các lô bị cảnh báo nhiễm độc tố.

Nếu phát hiện sản phẩm liên quan đang lưu hành, người tiêu dùng cần chủ động liên hệ với đơn vị phân phối hoặc cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời.