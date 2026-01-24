Thành công từ Đại hội XIV tạo động lực, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới 24/01/2026 12:31

(PLO)- Talkshow do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ, rất tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sáng nay, 24-1, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Talkshow với chủ đề “Tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”. Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dũng Thương và Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Phan Anh Dũng.

Talkshow diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 19-1 đến 23-1-2026 thành công rực rỡ, rất tốt đẹp. Đây là cột mốc lịch sử quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại chương trình, các chuyên gia và khách mời đã thảo luận, chia sẻ góc nhìn về những thay đổi tích cực, đồng thời hiến kế hành động để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Các khách mời tham dự Talkshow. Ảnh: THUẬN VĂN

“Luồng gió mới” từ thành công Đại hội

Chia sẻ tại Talkshow, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho rằng chưa bao giờ một kỳ Đại hội Đảng lại đạt được thành công toàn diện như lần này. Thành công không chỉ ở nội dung các nghị quyết mà còn ở sự thống nhất tuyệt đối trong toàn Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới với nhiều gương mặt trẻ, lần đầu tiên tham gia, tạo nên nguồn năng lượng mới cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo bác sĩ Quế, các nghị quyết được thông qua tại Đại hội lần thứ XIV đã mở ra nhiều cơ hội mới, tạo nền tảng quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đối với lĩnh vực y tế, bác sĩ Quế nhấn mạnh con người luôn giữ vai trò trung tâm, là động lực then chốt của sự phát triển. Vì vậy, việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực để triển khai thành công các nghị quyết của Đảng.

Bác sĩ Quế cho biết, sau Đại hội lần này, đội ngũ những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân cảm nhận rõ một “luồng gió mới”, mang lại niềm tin và động lực mạnh mẽ.

“Tôi tin tưởng vị thế của Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cao. Đây là cơ hội để ngành y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra”, bác sĩ Quế khẳng định.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế (bìa phải) và ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ tại talkshow. Ảnh: THUẬN VĂN

Còn với PGS.TS Nguyễn Vĩnh Minh Thành, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, điều khiến ông đặc biệt hào hứng trong sau đại hội 14, chính là tinh thần của “kỷ nguyên mới”. Đây là tinh thần đã được khởi động cách đây hơn một năm và được khẳng định rõ ràng tại Đại hội, với một định hướng lớn gồm ba trụ cột: phát triển nhanh và bền vững; lấy con người làm trung tâm; lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho phát triển.

Theo ông Thành, cơ hội lớn nhất hiện nay nằm ở việc chuyển từ tư duy “làm nhiều hơn” sang “làm thông minh hơn”. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cần được xây dựng trên nền tảng năng suất và công nghệ. Vì vậy, ông tin rằng đây chính là thời điểm để chúng ta đi nhanh hơn bằng trí tuệ, bằng khoa học – công nghệ, chứ không chỉ dựa vào sức lao động hay cách làm truyền thống như trước.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dũng Thương, cho rằng thành công của Đại hội cùng bối cảnh hiện nay đã mở ra thời cơ lớn cho đầu tư, phát triển sản xuất – kinh doanh tại Việt Nam. Nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài, tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đồng thời, vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng được củng cố, giúp doanh nghiệp trong nước có cơ hội tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực dệt may, thủy sản và bán dẫn.

Sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo cùng với chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có lợi thế về tính linh hoạt, trong khi ngành nông sản ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế, được Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên phát triển.

Các khách mời trao đổi tại talkshow. Ảnh: THUẬN VĂN

Giải pháp tạo động lực phát triển thực chất

Nhận định về bối cảnh kinh tế hiện nay, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Minh Thành, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang đứng trước một “thời điểm vàng” để tạo bứt phá phát triển, trong đó kinh tế số và chuyển đổi số giữ vai trò then chốt.

Theo ông, Nghị quyết 57 đã đánh dấu sự thay đổi căn bản về tư duy khi chuyển đổi số không còn chỉ là công cụ hỗ trợ, mà được nâng lên thành phương thức quản trị quốc gia, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình phát triển và khai mở các nguồn lực tăng trưởng mới.

Mặc dù kinh tế số đang đóng góp ngày càng lớn và Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực, ông Thành nhấn mạnh yếu tố quyết định vẫn là thể chế. Các chính sách cần được triển khai đồng bộ, từ cải cách bộ máy, sắp xếp nhân sự đến tổ chức lại không gian phát triển. Việc sắp xếp, tổ chức lại các tỉnh, thành không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính mà là quá trình tái cấu trúc các cực tăng trưởng, ngành kinh tế và liên kết vùng nhằm tạo động lực phát triển mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, kể cả mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần thay đổi công thức tăng trưởng, chuyển từ mô hình dựa vào vốn và lao động sang dựa trên năng suất tổng hợp, đổi mới sáng tạo và chất lượng phát triển. Trên cơ sở đó, ông Thành đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, đột phá năng suất bằng công nghệ, thông qua đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và quản trị số trong sản xuất, dịch vụ nhằm hình thành các nhân tố năng suất và năng lực cạnh tranh mới.

Thứ hai, đổi mới mô hình phát triển theo hướng kinh tế chuyển đổi, kết hợp chặt chẽ giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, lấy con người làm trung tâm, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, vừa bảo đảm phát triển bền vững.

Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên thị trường và thể chế thông thoáng, tăng cường kết nối viện, trường với doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu – phát triển và thúc đẩy cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Theo ông Thành, nếu ba trụ cột này được triển khai đồng bộ, tăng trưởng của Việt Nam sẽ nhanh hơn và bền vững hơn trong kỷ nguyên số.

Ba chuyên gia khách mời cùng trao đổi tại talkshow. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dũng Thương, cho rằng bên cạnh những thuận lợi, cộng đồng doanh nghiệp hiện vẫn đối mặt nhiều thách thức lớn, nổi bật là khó khăn về tài chính, chi phí vốn cao, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chính sách thuế chưa ổn định, thiếu hụt lao động chất lượng cao và chi phí sản xuất không ngừng gia tăng.

Từ thực tiễn đó, ông Dũng nhấn mạnh việc thực thi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cần tập trung vào các giải pháp cụ thể, nhất quán và sát thực tế, đặc biệt đối với ngành nông sản. Trước hết, Nhà nước cần bảo đảm sự ổn định lâu dài và có chính sách ưu đãi thuế phù hợp cho lĩnh vực nông sản – ngành có biên lợi nhuận thấp, gắn chặt với nông dân và khu vực nông thôn – để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, ông Dũng đề xuất tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế, nhất là trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, đáp ứng các tiêu chuẩn về xuất xứ, vùng trồng và vượt qua các rào cản kỹ thuật, thương mại. Đồng thời, cần đẩy mạnh hỗ trợ về vốn và kỹ thuật cho cả doanh nghiệp và nông dân nhằm nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và vị thế của nông sản Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong lĩnh vực y tế, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho rằng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện qua những cải thiện rõ nét về thể lực, tầm vóc và chất lượng chăm sóc y tế. Ngành y tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu chuyên môn quan trọng, một số lĩnh vực tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế; Nghị quyết 72 được đánh giá là bước đột phá trong tháo gỡ các rào cản cơ chế.

Tuy nhiên, sau tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, ngành y tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn về cơ chế, nhân lực và nguồn lực. Trước thực tế đó, bác sĩ Quế nhấn mạnh cần đặt công tác phòng bệnh ở vị trí trung tâm. Đầu tư cho phòng bệnh tuy khó thấy hiệu quả ngay nhưng mang lại lợi ích lâu dài, giúp giảm chi phí điều trị và áp lực cho hệ thống y tế.

Cùng với đó, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng, gắn với nâng cao y đức và trình độ chuyên môn; có chính sách đủ mạnh để thu hút, giữ chân bác sĩ giỏi về tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, qua đó giảm quá tải cho tuyến trên. Việc ứng dụng khoa học – công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, cũng cần được triển khai hiệu quả để hỗ trợ chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu và huy động đa dạng nguồn lực cho sự phát triển bền vững của ngành y tế.